Corona: Wie man doch im Fitnessstudio trainieren kann

Petersfehn Neele ist Fitnesstrainerin. Normalerweise gibt sie Kurse wie Pilates oder Functional Training in Fitnessstudios der Benefit-Gruppe. Von einem auf den anderen Tag mussten die Studios aber schließen. Ein herber Schlag für Fitness-Fans, aber auch für die Studio-Betreiber oder die nebenberuflichen Trainer.

Bei Benefit hat man aus der Not eine Tugend gemacht. „Wir bieten unsere Kurse jetzt online an“, sagt Marketing- und Vertriebschef Sebastian Grondey. Zunächst wurden schon zwei Tage nach der Schließungsverfügung in den Studios die ersten Trainings aufgezeichnet. Inzwischen gibt es aber auch Live-Kurse.

„Das ist natürlich viel spannender“, sagt Grondey. Da hat man seinen bekannten Trainer, der ein 60-minütiges Programm zeigt. Und im Wohnzimmer können die Teilnehmer mitmachen. „Bei den Live-Trainings will man am Ball bleiben und bis zum Ende dabei bleiben“, weiß Grondey. Bei aufgezeichneten Kursen kommen so manche Teilnehmer aber schon auf die Idee, zwischendrin mal etwas anderes zu machen. „Live ist intensiver“, sagt der Fitness-Experte. Mehr als 20 000 Kurs-Aufrufe hat man bei Benefit bereits gezählt. Bei den Live-Schalten sind meist zwischen 70 bis 300 Menschen online. „Für die freiberuflichen Trainer bietet sich dadurch die Möglichkeit, trotz Corona etwas zu verdienen“, sagt Grondey. Denn Benefit zahlt dafür Honorar.

Die Kurse stellt das Unternehmen hingegen kostenlos ins Netz. Zum einen als Service für Mitglieder, die ja gerade nicht trainieren dürfen. Aber auch für alle anderen Interessierten. Man erhofft sich davon einen gewissen Werbeeffekt.

Ergänzend zu den Kursen wie Zumba, Bauch-Beine-Po, Yoga oder Body Pump soll es demnächst auch Videos für ein Krafttraining daheim geben. Mit der Wasserflasche statt der Hantel oder anderen Übungen, die man daheim machen kann.

Ein echtes Fitnesstraining wie im Studio ist das zwar nicht. Aber eine gute Überbrückung. Und wer nebenbei noch regelmäßig laufen geht oder Radtouren unternimmt, kann seine Kondition so auch über die Corona-Zeit retten.

„Aber natürlich hoffen wir, dass wir bald wieder richtig öffnen können“, sagt Grondey.