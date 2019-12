Petersfehn „Ehrenamt hält jung“, brachte es Klaus Berster, Präsident des VfB Oldenburg und Sportbotschafter der Stadt Westerstede, am Freitagabend beim „Tag des Ehrenamtes“ in die „Orangerie“ des Rhodoparks Hobbie auf den Punkt. Berster nahm bei der feierlichen Veranstaltung der CDU die Gäste mit auf eine Reise durch seine 16 Ehrenämter. Der Festredner betonte, ein Ehrenamt vermittle positive Werte wie Erfahrung, Wissen, Urteilsvermögen und Lebensfreude, aber könne auch Neid oder psychische Belastung mit sich bringen.

CDU-Kreisvorsitzender Jens Nacke (MdL) begrüßte zahlreiche Gäste, darunter den stellvertretenden Landrat Heino Hots und den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Westerstede, Lars Schmidt-Berg. Zahlreiche Bürger wurden für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Musikalisch bereicherte der Shantychor der Marinekameradschaft Ammerland die Veranstaltung. Geehrt wurden Meike Bredehorn, Dorit Oetje, Joy Bredehorn, Laura Baumann und Fenna de Regt von der Geräteturn-Abteilung „Blue Jays“ des TuS Westerloy (Großartiges Engagement in der Geräteturngruppe), Vorstand und Jugendabteilung des Sportfischervereins Apen (Bewusstes Wahrnehmen der Natur),

Christina van Düllen und Egbert Kosmis (Schiedspersonen Edewecht), Torsten Hots, Ortsbrandmeister Gristede (Engagement für die Feuerwehr), Margrit Harms-Meilahn, Alma Schäfer und Helga Schlinkert stellvertretend für die Tafel Westerstede (Knüpfung soziales Netzwerk für in Not geratene Leute), Alfred Meyer vom Imkerverein Bad Zwischenahn (Bienenschutz), Jens Rowold und alle Fahrer und Fahrerinnen der Bürgerbusse im Ammerland, Rudolf Borchers, Wiefelstede (Vorstandsarbeit in der Senioren Union im Gemeindeverband Wiefelstede), KuKi-Gambia Bad Zwischenahn (Engagement bei der Umsetzung von zahlreichen Hilfsaktionen) und die Mitglieder des Modellflugsports Hahn-Wapeldorf, Rastede (zahlreiche Aktivitäten und Jugendarbeit).

Als Laudatoren waren Markus Berg, Dr. Gunnar Habben, Katharina Hungerland, Jens Gerdes, Albrecht Krause, Frauke Tammen, Stephan Albani, Uwe Niemeier, Corinna Martens und Kai Küppersbuch anwesend.