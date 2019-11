Petersfehn /Friedrichsfehn Es ist zwar nicht das erste Heimspiel für die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn in dieser Oberliga-Saison, dafür aber ein ganz Besonderes: Wenn die Ammerländerinnen an diesem Sonntag um 18 Uhr die zweite Mannschaft von Werder Bremen zum Duell erwarten, kehrt die SG wieder in die Petersfehner Halle im Schulplacken zurück.

Aufgrund einiger Umbauarbeiten an der Sporthalle in Petersfehn musste die SG ihre bisherigen Heimspiele in Friedrichsfehn austragen. „Wir sind jetzt froh, dass wir zu unseren gewohnten Abläufen zurückkehren und wieder in Petersfehn spielen können“, freut sich SG-Trainerin Alexandra Hansel über die besondere Heimpremiere, die nur ein wenig durch die ungewohnt späte Anwurfzeit gestört wird. Diese kommt zustande, da die Gastgeberinnen einem Verlegungswunsch der Bremerinnen nachgekommen sind.

In Petersfehn will die SG schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Nach der unnötigen Niederlage in Findorff, als die Ammerländerinnen viel zu viele gute Torchancen liegen gelassen hatten, standen in dieser Woche die Offensivbemühungen im Fokus. „Wir haben sehr viel auf das Tor geworfen“, sagt Hansel mit einem Lachen: „Wir wissen, dass wir das im Angriff besser können. Es gibt aber manchmal solche Tage, wie wir einen in Findorff hatten. Die Niederlage haben wir schnell hinter uns gelassen, weil der Grund eindeutig für alle erkennbar war.“

Gegen die Zweitliga-Reserve aus Bremen erwartet Hansel hingegen wieder ein schweres Spiel. „Werder ist ein Topteam, das immer im oberen Tabellendrittel zu finden ist. Die Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, die schon lange dabei sind, und jungen Talenten, die sich auf dem Weg in die erste Mannschaft beweisen wollen, ist brandgefährlich“, kennt Hansel die Stärken der Bremerinen ganz genau. Generell hat Hansel viel Lob für die Arbeit bei Werder übrig: „In den vergangenen Jahren hat sich bei Werder einiges getan.“

Wie schwer die Aufgabe gegen das Team aus der Hansestadt sein dürfte, zeigte der beeindrucke Heimsieg der Werder-Frauen gegen die HSG Hude/Falkenburg. Mit 34:20 gewannen die Gastgeberinnen und fügten der HSG aus dem Landkreis Oldenburg die erst zweite Saisonniederlage zu. Auswärts tut sich die Mannschaft um Trainer Radek Lewicki aber noch schwer. Nur einen Punkt aus drei Partien konnten die Bremerinnen bisher ergattern.