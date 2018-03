Das Final Four

Das Finalturnier um den Landespokal der Verbände Bremen und Niedersachsen wird an diesem Samstag in der Petersfehner Sporthalle im Schulplacken ausgetragen. Die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn hatten sich erfolgreich für die Austragung des Turniers beworben.

Jedes der vier Teams absolviert zwei Partien, die über 2x20 Minuten Spielzeit ausgetragen werden. Um 14 Uhr treffen in der ersten Runde die HSG Phönix Bassum und die SG Friedrichsfehn/Petersfehn aufeinander. Um 15.30 Uhr wird im Duell des Hannoverschen SC und des TSV Wietze der zweite Finalteilnehmer ermittelt. Das Spiel um Platz drei beginnt um 17.30 Uhr. Das Endspiel soll um 19 Uhr angepfiffen werden.

Drei der vier Teilnehmer spielen in der Oberliga. Die SG Friedrichsfehn/Petersfehn belegt in der Oberliga Nordsee derzeit den zweiten Tabellenplatz. In gleicher Liga steht die HSG Phönix auf Rang 13. Das Team aus Hannover tritt in der Oberliga Niedersachsen an und steht dort auf Rang zwei. Als Außenseiter geht der TSV Wietze aus der Landesliga ins Rennen.

Erwachsene zahlen am Samstag acht Euro Eintritt. Karten für Sieben- bis 18-Jährige kosten vier Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei.