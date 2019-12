Petersfehn Ein gutes Bauchgefühl kann trügerisch sein, das weiß vor allem Alexandra Hansel, die Trainerin der Oberliga-Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn. Denn genau so ein gutes Bauchgefühl hat die erfahrene Trainerin vor dem Duell mit Tabellenführer BV Garrel, das an diesem Samstag um 17.30 Uhr in Petersfehn angepfiffen wird.

„Letztes Mal, als ich so ein gutes Bauchgefühl hatte, ist es nicht gut ausgegangen und ich hatte danach ganz miese Laune. Am Samstag heißt es dann neues Spiel, neues Glück“, sagt Hansel und lacht. Denn eigentlich ist das Duell mit dem Tabellenführer, der bisher von elf Partien zehn gewinnen konnte, eines dieser Spiele, in dem die Ammerländerinnen nur gewinnen können. „Wir freuen uns also auf dieses Spiel, obwohl wir wissen, dass es eine ganz schwierige Aufgabe für uns wird. Aber genau für diese Partien spielen wir Handball“, gibt sich die Trainerin optimistisch.

Denn nach zwei Siegen in Folge ist bei der SG Friedrichsfehn/Petersfehn das Selbstbewusstsein wieder zurück. „Hätte wir das Duell mit Garrel noch vor drei Wochen gehabt, wäre das wohl nicht so gut gewesen. Jetzt haben wir aber zweimal in Folge gewonnen und spielen zuhause. Wir wollen zeigen, was wir können“, sagt Hansel, die gleichzeitig aber die Arbeit auf Garreler Seite lobt: „Da wurde nach dem Abstieg eine ganz junge Mannschaft ins kalte Wasser geworfen, die ihre Aufgabe bisher sehr gut macht.“

Der Tabellenführer musste sich nur beim SV Werder Bremen II geschlagen geben, alle anderen Partien entschied das Team aus Landkreis Cloppenburg für sich. „Das ist eine Mannschaft mit vielen Spielerinnen, die frisch aus der A-Jugend kommen oder sogar noch dort spielen könnten. Sie sind dynamisch und haben richtig Bock auf Handball“, weiß Hansel über den Gegner, der vor allem durch eine sehr offensive Abwehrarbeit überzeugt.

Wie man in der Defensive richtig zupackt, wissen auch die Ammerländerinnen, die in dieser Saison erneut eine der beste Defensivreihen der Liga aufbieten können. Noch dazu führt Hansel erneut eine eingespielte Truppe auf das Parkett, die in dieser Woche aber auf Johanna Koopmeiners verzichten muss.