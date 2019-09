Rastede Vor einer tollen Kulisse von rund 200 Zuschauern hat der VfL Rastede echte Werbung für den Handball-Sport betrieben. Der Landesligist besiegte zum Saisonauftakt am Samstag die Gäste von der Eickener SpVg mit 24:23 (12:12) und riss dabei die Besucher in der Sporthalle Feldbreite von ihren Sitzen. „Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten – und wir hatten das bessere Ende für uns“, sagt VfL-Trainer Olaf Hillje.

Ein Start nach Maß gelang den Gastgebern in der ersten Begegnung der neuen Saison. Über 5:2 und 11:6 konnte sich das VfL-Team nach 20 Minuten bereits deutlich absetzen. Die Abwehr mit einem überragenden Stefan Bäcker stand stabil – dazu parierte Hannes Lübkemann im Tor unter anderem zwei Siebenmeter. Dann jedoch riss unvermittelt der Faden. „Wir waren plötzlich im Abschluss zu unkonzentriert – und der Eickener Keeper hat einige starke Paraden gezeigt“, sagt Hillje. Deshalb ging es nur mit einem 12:12 in die Halbzeitpause.

Der erste Treffer der zweiten Hälfte gehörte den Gästen, aber mit einem 4:0-Lauf konnten die Rasteder wieder einen 16:13-Vorsprung herausspielen. Eine Viertelstunde vor Schluss ging Eicken mit 19:18 in Führung. Einen Wechsel gab es dann im Tor. Denis Jürgens musste den zuvor starken Lübkemann ersetzen, knüpfte allerdings nahtlos an dessen gute Leistung an. In der 55. Minute kassierten die Hausherren eine Zweiminutenstrafe, konnten aber auch in Unterzahl den Spielstand ausgeglichen gestalten. Das 22:22 konterte Andre Bogdanow mit einer Schnellen Mitte – und Lukas Wemken sorgte mit dem 24:22 nur 45 Sekunden vor Schluss für die Vorentscheidung.

„Am Ende haben wir einen eher unerwarteten Sieg bejubelt. Nach der durchwachsenen Vorbereitung hat das Team jetzt sein wahres Gesicht gezeigt“, freut sich Hillje. Die ersten beiden Punkte für das Ziel Klassenerhalt seien verbucht. „Dass Eicken nur 23 Tore erzielt, kommt selten vor. Ausschlaggebend dafür war eine überragende Mannschaftsleistung mit der geforderten Laufbereitschaft in der Defensive“, analysiert Hillje. Gerade die Raumaufteilung in den sieben Unterzahlsituationen imponierte ihm.