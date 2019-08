Rastede /Bad Zwischenahn Die Fußballer des Kreisligisten VfL Bad Zwischenahn sind erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet. Die Mannschaft des neuen Trainers Helge Hanschke bezwang am Dienstagabend SW Oldenburg 3:1. Der FC Rastede II dagegen verlor gegen den Vorjahresdritten FC Ohmstede mit 0:4.

VfL Bad Zwischenahn - SW Oldenburg 3:1. Der VfL war in der ersten Halbzeit wacher als die Gäste und erarbeitete sich auch einige Tormöglichkeiten. Eine nutzte Dietrich Schremser nach einer halben Stunde zur verdienten Pausenführung. Nach Wiederbeginn übernahmen die Gäste mehr und mehr die Spielkontrolle und kamen durch ihren Torjäger Oliver Kleinhans folgerichtig auch zum verdienten Ausgleich (60.).

Fußball-Statistik Männer, Kreisliga Männer, Kreisliga FC Rastede II - FC Ohmstede 0:4 (0:1) FC: Kehmeier - Hassouni, Becker (82. Delfs), Schelling, Hintz, Neumann, Zirh, Varligan (60. Buttger) , Scheffler, Bruns (68. Suhren), Weiss (80. Korth) Tore: 0:1 Hegeler (3.), 0:2/0:3/0:4 Stölting (49./52./85.) bes. Vorkommnisse: gelb-rote Karte Ohmstede (59.) VfL Bad Zwischenahn - SW Oldenburg 3:1 (1:0) VfL: Böseler - Ngaidio, Hewitt, Schmidtke (67. Zackenfels), Stoffers (46. Braun), Schremser (77. Kohls), Greift, Preuss, Glaser, Hurling (57. Claußen), Deetjen Tore: 1:0 Schremser (30.), 1:1 Kleinhans (60.), 2:1 Zackenfels (80.), 3:1 Kleinhans (90.+3, ET.)

Danach bewahrte der sehr gute VfL-Torwart Kai Böseler seine Mannschaft mehrmals vor einem Rückstand. Mitten in die Drangperiode der Gäste erzielte Benjamin Zackenfels die erneute Führung für den VfL (80.). In der Nachspielzeit erhöhte Lamine Ngaidio noch auf 3:1. „In der zweiten Halbzeit haben wir schon etwas gewackelt, dann aber das zweite Tor zur richtigen Zeit gemacht“, freute sich Hanschke über seinen gelungenen Liga-Einstand.

FC Rastede II - FC Ohmstede 0:4. „Nach dem Abpfiff wussten wir nicht so recht, warum wir das Spiel so deutlich verloren haben“, wunderte sich FCR II-Coach Sascha Gollenstede nach der deutlichen Niederlage. Seine Mannschaft dominierte die erste Halbzeit, geriet aber schon sehr früh durch einen verunglückten Rückpass in Rückstand (3.). Bei ihren Angriffen agierten die Rasteder aber zu umständlich, so dass die Gäste ihre Defensive immer wieder sortieren konnten.

Nach der Pause fingen sich die Löwen dann schnell zwei kuriose Gegentore. Vor dem 0:2 hatte Ohmstedes Torwart Janis-Philipp Sanner mit einer Glanzparade gegen Janek Scheffler den Ausgleich verhindert. Kai Stölting schloss den folgenden Konter mit dem 2:0 ab (49.). Nur drei Minuten später traf Scheffler die Latte, Ohmstede konterte und Stöting erzielte seinen zweiten Treffer. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte wiederum Stölting für den Endstand. „Ohmstede war gnadenlos effizient, die haben aus fünf Chancen vier Tore gemacht. Wir dagegen haben viel zu kompliziert gespielt“, monierte Gollenstede.

Weiter geht es für die Löwen erst am Freitag, 23. Augst. Nach einem spielfreien Wochenende müssen die Rasteder beim TuS Eversten II antreten.