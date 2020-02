Rastede Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge sind die Basketballer des VfL Rastede auf den letzten Tabellenplatz in der 2. Regionalliga abgerutscht. An diesem Sonntag empfangen die Ammerländer um 16 Uhr den Tabellenzehnten CVJM Hannover zum Kellerduell – hier könnte bereits eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen. Die NWZ hat sich die beiden Teams vor dem direkten Duell noch einmal genau angeschaut.

• Starkes Hinspiel

Mut geben sollte den Rastedern auf jeden Fall das erste Aufeinandertreffen mit dem CVJM Hannover. Auswärts gewannen die Rasteder mit 78:64 relativ souverän. Die Rasteder diktierten in der Landeshauptstadt von Beginn an das Spiel und gaben eine frühe Führung zu keiner Minute aus der Hand. Besonders die starke Defense aus dem Hinspiel braucht Rastede auch am Sonntag.

• GEfahr aus der Distanz

Die Verteidigung der Rasteder muss sich vor allem auf die Hannoveraner Distanzschützen konzentrieren. Deutlich stärker als die Ammerländer trifft Hannover von der Dreierlinie. Zwar ist der CVJM offensiv auch nur durchschnittlich in der 2. Regionalliga, doch besonders von außen strahlen die Hannoveraner mit bislang 96 getroffenen Dreiern eine ernstzunehmende Gefahr aus. Die Schützen Moritz Beckmann (2,9 Dreier pro Spiel) und Kai-Phillip Deeke (2,8 Treffer) muss der VfL definitiv auf der Rechnung haben.

• die Form

Nach zuletzt drei Pleiten warten die Rasteder wieder auf ein Erfolgserlebnis. Auf einen schwachen Auftritt in Logabirum folgten jedoch Niederlagen gegen die beiden Topteams aus Wolfenbüttel und Bürgerfelde – keineswegs Punkte, die fest eingeplant waren. Dennoch müssen die Ammerländer langsam wieder in die Erfolgsspur finden. Hannover hingegen spielt bislang eine starke Rückrunde und konnte am vergangenen Spieltag gegen einen weiteren Abstiegskandidaten, den TSV Neustadt II, gewinnen.

• Faktor Heimspiel

Dass die Partie in heimischer Halle in Kleibrok stattfindet, sollte dem VfL Sicherheit geben. Vor eigenem Publikum tritt Rastede in dieser Saison deutlich stärker auf. Drei der vier Siege wurden zuhause eingefahren. So zog zum Beispiel der BBC Osnabrück als stärker einzuschätzendes Team bereits in Rastede den Kürzeren.

• Schwachstelle

Offensive

In der Offensive läuft es beim VfL bis auf wenige Ausnahmen schon die gesamte Saison unrund. Die Rasteder erzielen mit durchschnittlich 61,6 Punkten pro Spiel mit Abstand die wenigsten Zähler der ganzen Liga. Hannover erzielt aber nur circa neun Punkte mehr pro Partie. Dazu sind die eigentlich sehr gut eingespielten Rasteder sehr abhängig von ihren Flügelspielern Andre Galler (20,1 Punkte im Durchschnitt) und Vincent Olding (11,1). Die Beiden kommen zusammen auf mehr als die Hälfte aller Rasteder Punkte. Wollen die Rasteder aber aus dem Tabellenkeller kommen, benötigen Olding und Galler Unterstützung.

• Fazit

Die Liga ist unheimlich eng und umkämpft. Als Tabellenschlusslicht hat der VfL trotzdem nur zwei Siege Rückstand auf Platz acht. Drei Teams belegen punktgleich die letzten drei Ränge. Die Ausgangslage ist somit Fluch und Segen zugleich. Mit einem Sieg können die Rasteder wieder Anschluss an das untere Mittelfeld finden. Eine Niederlage im Kellerduell würde den Druck jedoch im Kampf um den Klassenerhalt immens erhöhen.

Rastedes Andre Galler möchte sich aber nicht auf die anderen Teams konzentrieren: „Zwar spielt der CVJM deutlich besser als in der Hinrunde, aber wir müssen uns trotzdem auf uns konzentrieren und von Beginn an mit einer hohen Intensität auftreten. Im Kopf müssen wir befreit auftreten“, erklärt der Flügelspieler.

Für die Rasteder kommen jetzt die Wochen der Wahrheit. Die letzten sieben noch anstehenden Saisonspiele sind allesamt wichtig für den VfL und können gewonnen werden. Gegen den CVJM soll damit bestenfalls begonnen werden, da auch der direkte Vergleich am Saisonende entscheidend sein könnte.