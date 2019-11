Rastede Mit viel Selbstvertrauen können die Basketballer des VfL Rastede an diesem Samstag im Heimspiel gegen den TSV Quakenbrück auftreten. Nachdem die Rasteder als Aufsteiger in die 2. Regionalliga bereits zwei Siege aus den ersten fünf Spielen einfahren konnten und sich somit als klar konkurrenzfähig präsentierten, bietet sich nun um 15.30 Uhr in der Grundschule Kleibrok die Möglichkeit, nachzulegen.

Einfach wird dies jedoch nicht. Der TSV Quakenbrück steht aktuell auf Rang vier in der Tabelle und konnte bereits drei Spiele für sich entscheiden. Lediglich gegen Braunschweig zogen die Artländer den Kürzeren.

Rastedes Andre Galler hat jedoch trotzdem Argumente für einen möglichen Heimerfolg seines Teams: „Quakenbrück steht bislang gut da in der Tabelle. Jedoch hatten sie auch den vermeintlich einfacheren Spielplan im Gegensatz zu uns. Wir haben sicher eine Chance, auch dieses Team zu schlagen.“

Damit dieses Szenario auch zur Realität wird, müssen die Ammerländer aber das gesamte Quakenbrücker Kollektiv kontrollieren. Gleich fünf TSV-Spieler punkten im Schnitt bislang zweistellig. Zudem legt kein Quakenbrücker mehr als 14 Zähler im Durchschnitt auf, was auf einen in der Spitze sehr ausgeglichenen Kader hinweist.

Auf Rasteder Seite steht hingegen ein Fragezeichen hinter dem ein oder anderen Namen. Besonders der Einsatz von Kapitän Hendrik Hespe ist fraglich. Er fehlte bereits letzte Woche beim Sieg in Hannover angeschlagen. Trotzdem richtet der VfL den Blick nach oben: „Mit einem weiteren Sieg können wir uns im Tabellenmittelfeld etablieren“, sagt Galler. Im besten Fall könnten die Rastede jedoch nur einen Platz in der Tabelle gutmachen.