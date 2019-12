Rastede Für die Basketballer des VfL Rastede geht an diesem Sonntag ein aufregendes Jahr 2019 zu Ende. Nach der Etablierung in der Oberliga schafften die Ammerländer als Nachrücker den Aufstieg in die 2. Regionalliga. In der fünfthöchsten deutschen Spielklasse konnte der VfL ebenfalls gleich zu Saisonbeginn zwei Erfolge einfahren. Nun könnte das erfolgreiche Jahr für Rastede aber dennoch mit einem faden Beigeschmack zu Ende gehen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge droht den Rastedern bei einer Heimpleite am Sonntag gegen die BSG Bremerhaven eine ungemütliche Winterpause. Tipoff ist um 14 Uhr in der Halle Kleibrok.

Mit dem Tabellensechsten aus Bremerhaven kommt ein junges und talentiertes Team nach Rastede, welches unter anderem schon die TSG Westerstede in dieser Saison deutlich schlagen konnte (95:63).

„Bremerhaven ist in Bestbesetzung eines der stärkeren Teams der Liga. Wir hoffen, dass bei ihnen vielleicht ein paar Spieler fehlen“, sagt Rastedes Führungsspieler Andre Galler, der unter der Woche mit einer Krankheit zu kämpfen hatte. Für das letzte Spiel des Kalenderjahres wird Galler aber voraussichtlich wieder auf dem Parkett stehen und somit einen vollständigen Rasteder Kader komplettieren.

Dabei ist die Zielsetzung des VfL (aktuell Vorletzter) eigentlich auch für den gesamten Rest der Saison geklärt: „Der Abstiegskampf muss jetzt angenommen werden. Es ist das letzte Spiel vor der Weihnachtspause. Für uns ist jetzt jeder Sieg wichtig“, betont Galler.

Sich den Rastedern in den Weg stellen könnte am Sonntag vielleicht auch ein ehemaliger Ammerländer Basketballer. Der 19-jährige Johannes Heiken, der in der Jugend in Westerstede ausgebildet wurde, ist nach seiner Zeit bei den Juniors Baskets Oldenburg wieder zurück in Bremerhaven unter Vertrag und ist für die Partie gegen Rastede spielberechtigt.

Die Gäste verfügen zudem über eine ausgeglichene Bilanz und stehen bei zehn Punkten auf Rang sechs. Nach drei Siegen in Folge sollten die Bremerhavener zudem mit dem nötigen Selbstvertrauen ins Ammerland reisen.