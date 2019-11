Rastede Seit dem 22. September, damals gab es einen 3:2-Erfolg gegen den SV Ofenerdiek, warten die Fußballer des FC Rastede in der Bezirksliga auf einen Sieg. Nun wollen sich die Löwen zumindest noch mit einem Erfolgserlebnis von ihren Fans verabschieden. Die Chance dazu haben die Ammerländer an diesem Freitagabend um 20 Uhr. Unter Flutlicht empfangen die Löwen in Rastede BW Bümmerstede zum Duell.

Nach einer spielfreien Woche gehen die Rasteder hochkonzentriert in das letzte Heimspiel des Jahres. „Wir haben die Erholungsphase gut genutzt, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Wir brennen darauf, das Jahr mit einem guten Gefühl zu beenden“, sagt Trainer Daniel Nolan. Schließlich konnten die Rasteder zuletzt in sieben Spielen in Folge nicht gewinnen.

Einfach wird die Aufgabe für die Löwen jedoch nicht, auch wenn die Gäste derzeit auf dem drittletzten Tabellenplatz stehen. „Von der Qualität im Kader her, bin ich mir sicher, dass Bümmerstede sich am Saisonende im oberen Tabellendrittel einfinden wird“, prophezeit Nolan. Vor allem von Mittelfeldakteur Steve Köster hat der Coach großen Respekt: „Mit Köster haben die Bümmersteder einen der besten Sechser de Liga in ihren Reihen.“

Das darf für die Rasteder aber keine Ausrede sein. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Dafür müssen wir aber bis in die letzte Minute hochkonzentriert sein und aufpassen, dass wir nicht wieder so einfache Gegentore bekommen“, gibt Nolan vor, der am Freitagabend seinen gesamten Kader beisammen hat.