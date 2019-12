Rastede Das Jahr 2019 endet für die Fußballer des FC Rastede mit einer Niederlage. Statt des erhofften Erfolgserlebnisses setzte es für die Löwen mit 2:3 (1:2) beim SV Baris Delmenhorst am Sonntag die nächste Niederlage. Damit gehen die Ammerländer mit einer Sieglos-Serie von neun Partien in Folge in die Winterpause.

„Das ist natürlich ärgerlich, weil wir uns ein anderes Ende vorgestellt hatten. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir das bessere Team, konnten uns aber gegen einen gut verteidigenden Gegner nicht durchsetzen“, haderte FC-Trainer Daniel Nolan.

Dabei gingen die Rasteder in Delmenhorst früh in Führung. Julian Milz traf bereits in der 9. Minute zum 0:1. Doch die Freude währte nicht lange. Ein Doppelschlag von Shewket Barakat Osef (14. und 16. Minute) drehte die Partie zugunsten der Gastgeber. Vor allem über den zweiten Gegentreffer ärgerte sich Nolan: „Wir kriegen den Ball in der Innenverteidigung nicht geklärt, das war zu einfach.“

Auch dem 1:3, ein Eigentor von Marco von Nethen (46.), ging ein individueller Fehler voraus. „Wir verlieren den Ball im Mittelfeld im Spielaufbau und geben Baris so die große Chance. Sonst hatte Delmenhorst nach der Pause keine Torchance“, sagte Nolan.

Doch auch seine Mannschaft tat sich trotz Feldüberlegenheit schwer. „Wir hatten noch weitere gute Gelegenheiten, konnten diese aber nicht nutzen. Schon in der ersten Halbzeit hätte Matthias Grimm für den Ausgleich sorgen können“, berichtete Nolan, dessen Team acht Minuten vor dem Ende durch den Anschlusstreffer von Sergej Müller noch einmal Hoffnung schöpfte. Die Punkte blieben jedoch in Delmenhorst.

Weiter geht es für die Rasteder im nächsten Jahr im März. Zum Auftakt in 2020 müssen die Löwen am 8. März beim Heidmühler FC antreten. „Wir nutzen die Pause, um wieder auf das Level zu kommen, das wir zu Saisonbeginn erreicht hatten. Jeder Einzelne hat jetzt die Chance, sich noch einmal zu hinterfragen“, sagt Nolan.