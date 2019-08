Rastede Nach zwei Auswärtsspielen zum Saisonstart freuen sich die Bezirksliga-Fußballer des FC Rastede nun auf den ersten Auftritt vor heimischem Publikum. An diesem Sonntag haben die Löwen um 15 Uhr den Heidmühler FC zu Gast auf der Sportanlage am Köttersweg.

„Wir freuen uns riesig auf das erste Heimspiel. Nach dem schwierigen Auftakt wollen wir natürlich auch gegen Heidmühle etwas Zählbares mitnehmen“, gibt FC-Trainer Daniel Nolan vor, der sich den nächsten Gegner unter anderem bei der 1:3-Niederlage im Bezirkspokalspiel gegen den SV Wilhelmshaven angesehen hat. „Heidmühle ist brandgefährlich, wenn sie von der Defensive auf die Offensive umschalten. Darauf sind wir aber vorbereitet“, gibt sich Nolan optimistisch.

Hintenreinstellen wollen sich die Löwen aber auch gegen den Gegner aus dem Friesland nicht. Man wolle schon ordentlich mitspielen, sagt Nolan: „Wir werden nach drei Jahren Abstiegskampf aber nicht den Fehler machen und unsere Gegner unterschätzen. Wir wissen aber auch, dass wir gegen Heidmühle durchaus die Option auf drei Punkte haben.“

Nach der 0:4-Niederlage in Wilhelmshaven haben die Rasteder unter der Woche noch einmal Selbstbewusstsein getankt. Am Dienstagabend setzten sich die Löwen in einem Testspiel beim TuS Strudden aus der Bezirksliga I mit 5:1 (3:0) durch. Die Tore für den FC erzielten Sebastian Brehmer (18. Minute), Stephan Reinken per Elfmeter (37.), Fokko Kramer (44.), erneut Reinken (71.) und Matthias Grimm (89.). „Im Test konnten auch einige Spieler Einsatzzeiten sammeln, die zuletzt nicht so viel zum Einsatz kamen“, freut sich Nolan.

Insgesamt freut sich Nolan derzeit über den hohen Trainingsfleiß seiner Mannschaft. „Alle haben richtig Lust, momentan sind regelmäßig 20 Spieler bei den Trainingseinheiten dabei und kämpfen um einen Platz im Kader“, lobt Nolan den Einsatz: „Für einen Trainer ist das natürlich eine tolle Situation.“