Fußball: Trainer beweisen bei Lehrgang Ausdauer und Geduld

Rastede Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hat der Fußballkreis Jade-Weser-Hunte wieder einen Lehrgang angeboten. Entsprechend motiviert waren die Teilnehmer auf der Sportanlage in Rastede, um endlich ihre Trainer-C-Lizenz zu erwerben.

Auf diesen Tag mussten die Prüflinge lange warten. Bereits im November des vergangenen Jahres legten sie die Prüfung zum Teamleiter erfolgreich ab, Anfang 2020 folgte die theoretische Prüfung für die C-Lizenz. Auf den praktischen Teil mussten die Fußballer aber ein halbes Jahr warten. Zunächst stand im Februar der Sportplatz in Bockhorn wegen der tagelangen Regenfälle unter Wasser. Und bevor die Verantwortlichen einen Ausweichtermin festlegen konnten, legte die Corona-Pandemie den kompletten Spiel- und Prüfungsbetrieb lahm.

Nach den Lockerungen für den Sportbetrieb in den vergangen Wochen durch die niedersächsische Landesregierung war es nun möglich, die sportpraktische Prüfung auf dem Sportareal des FC Rastede stattfinden zu lassen. Am frühen Vormittag konnte der Prüfungsausschuss mit Marek Wanik (NFV-Verbandssportlehrer), Sven Lühr, Sylvia McDonald sowie Steffen Uhlenbusch (alle vom NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte) auf dem Kunstrasenplatz die Prüfungsteilnehmer begrüßen. Anwesend waren zudem Jugendfußballer des FC Rastede sowie die Juniorinnen der Jahrgänge 2005 bis 2007 des NFV-Stützpunktes in Oldenburg, mit denen die Probanden die Lehrproben vor den Augen der Prüfer durchführten.

Acht Prüflinge erwarben bei Temperaturen von bis zu mehr als 30 Grad schließlich die C-Lizenz. Unter ihnen war auch Mark Prygodda vom FC Rastede. Zwei Teilnehmer müssen die praktische Einheit wiederholen. Dies können sie mit anderen Fußballern im Frühjahr 2021 machen, wenn der Fußballkreis auf dem neuen Sportgelände in Edewecht den nächsten Trainer-Lehrgang anbietet.