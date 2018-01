Rastede 16 Teams, vier Gruppen: Am Ende kann es aber nur einen Sieger geben. Bei den Ammerländer Hallenmeisterschaften, die an diesem Samstag in der Rasteder Sporthalle in der Feldbreite stattfinden, wird der SV Eintracht Wiefelstede versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Der Fußball-Bezirksligist sicherte sich im Vorjahr mit einem 2:1-Erfolg gegen den FSV Westerstede den Titel und löste damit Titelträger TV Metjendorf ab. Die Metjendorfer waren schon in der Vorrunde ausgeschieden.

Die vier Gruppen im Überblick Gruppe A: SSV Jeddeloh (Fusionsklasse), Kickers Wahnbek (Fusionsklasse B), VfL Bad Zwischenahn (Fusionsliga), TuS Wahnbek (Fusionsklasse B) Gruppe B: TuS Lehmden (Fusionsliga), SV Friedrichsfehn (Fusionsklasse B), FSV Westerstede (Fusionsliga), SG Halsbek (Fusionsklasse B) Gruppe C: SVE Wiefelstede (Bezirksliga), TV Metjendorf (Fusionsklasse), TuS Petersfehn (Fusionsklasse), VfL Edewecht (Fusionsklasse) Gruppe D: FC Rastede (Bezirksliga), TuS Westerloy (Fusionsklasse B), SG Elmendorf/Gristede (Fusionsklasse), TuS Ofen (Fusionsklasse)

Die Gruppenspiele beginnen um 13.30 Uhr und sollen um 16.30 Uhr beenden sein. Die K.o.-Runde beginnt gegen 16.50 Uhr, das Endspiel soll gegen 18 Uhr angepfiffen werden. Eine Partie dauert 12 Minuten.

Für den ausrichtenden TuS Lehmden geht es am Samstag ab 9 Uhr in die heiße Phase. Dann beginnen die letzten Aufbauarbeiten. „Wir sind wieder gut gut aufgestellt“, gibt sich Rainer Zörgiebel aus dem Organisationsteam optimistisch.

Mit der Auslosung war Zörgiebel nicht ganz zufrieden. „Es hätte schon besser laufen können für uns. Egal was wir machen, wir bekommen immer Westerstede zugelost“, sagt Zörgiebel mit einem Lachen. Seine Lehmder sollten gegen den SV Friedrichsfehn und die SG Halsbek (Fusionsklasse B) dennoch gute Chancen haben, die nächste Runde zu erreichen. „Die Jungs wissen: Je früher sie ausscheiden, desto eher müssen sie hinterm Tresen in der Cafeteria aushelfen“, droht Zörgiebel scherzhaft.

Ansonsten zählen die beiden Bezirksligisten Wiefelstede und Rastede zum Favoritenkreis. Auch der VfL Bad Zwischenahn aus der Fusionsliga dürfte nicht zu unterschätzen sein. Eine Wundertüte dürften die Jeddeloher sein, die wohl mit der zweiten Mannschaft antreten.