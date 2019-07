Familientag

Für Kinder und Familien gibt es am Sonntagnachmittag besondere Aktionen beim Oldenburger Landesturnier auf dem Turnierplatz in Rastede. Die Veranstalter laden dann wieder zum Familientag ein.

Neben einem großen Showteil auf dem Dressurviereck D3 werden dort wieder rasante Ponyspiele, ein besonderer Ballonwettbewerb und vieles mehr zu erleben sein. Die Reiterstaffel der Polizei wird am Sonntagnachmittag ebenfalls einen eindrucksvollen Einblick in ihre Arbeit geben.

Kinder bis einschließlich 15 Jahren haben auch an diesem Samstag und Sonntag, wie auch an allen anderen Turniertagen wieder freien Eintritt beim Landesturnier. Erwachsene zahlen am Samstag zwischen 16 und 26 Euro, am Sonntag 13 Euro.