Rastede Die Aufbauarbeiten für das 71. Oldenburger Landesturnier sind nahezu abgeschlossen. An diesem Dienstag, 23. Juli, beginnt die Traditionsveranstaltung auf dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark. Erwartet werden mehr als 900 Reiter. Mehr als 2500 Pferde bringen sie mit in den Residenzort. Bis Sonntag, 28. Juli, stehen beim Landesturnier 102 Prüfungen in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren auf dem Programm.

Tausende Besucher werden auch in diesem Jahr wieder zu der Großveranstaltung in Rastede erwartet. Um die An- und Abreise für die Gäste möglichst angenehm zu gestalten, greifen verschiedene Verkehrsmaßnahmen.

Wie schon im vergangenen Jahr wird die Mühlenstraße zwischen der Einmündung Oldenburger Straße und der Schützenhofstraße nicht mehr als Einbahnstraße in Richtung Turnierplatz ausgewiesen. Dies sei ein Wunsch der Gemeinde gewesen, teilte der Renn- und Reitverein mit. Auf beiden Seiten der Mühlenstraße wird deshalb während der Turniertage ein uneingeschränktes Halteverbot gelten. Zwischen Schützenhofstraße und Eichendorffstraße gilt während des Landesturniers zudem Tempo 30.

Rund um den Schlosspark werden in vielen Straßen zudem Halteverbote eingerichtet, damit der Verkehr dort ungehindert fließen kann. Dazu zählen unter anderem neben der Mühlenstraße auch die Schützenhofstraße, die Eichendorffstraße, die Friedrichstraße, die Martin-Luther-Straße, die Kögel-Willms-Straße und die Schloßstraße. Auf dem Denkmalsplatz kann in der Turnierwoche ebenfalls nicht geparkt werden. Der Parkplatz am Friedhofsweg ist zudem als VIP-Parkplatz reserviert.

Wer sich nicht durch den Verkehr rund um das Veranstaltungsgelände kämpfen möchte, sollte das Park-and-Ride-Angebot in Anspruch nehmen, das die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rastede anbieten. Die Parkplätze sind ab der Autobahn ausgeschildert – mit auffälligen Hinweisgebern, teilt der Renn- und Reitverein mit.

Ab Freitagmittag steht insbesondere wie schon in den Vorjahren der Brötje-Parkplatz, August-Brötje-Straße, für Besucher zur Verfügung. Von dort fahren Pendelbusse zum Veranstaltungsgelände. Geparkt werden kann auch auf den Parkplätzen an der Feldbreite, bei der Kooperativen Gesamtschule und auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße, der sich etwa in Höhe der Hausnummer 114 befindet. Der Fußweg zum Veranstaltungsgelände beträgt etwa 400 Meter und ist vom Parkplatz ausgeschildert. Das Parken wird auf der Rasenfläche kostenlos sein.