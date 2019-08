Rastede Auf eine Anzeige in der NWZ wurde Werner Philip Anfang des Jahres aufmerksam: „Lauf geht’s – in sechs Monaten zum Halbmarathon“, war darin zu lesen. „Ich habe gar nicht lange nachgedacht und genau da und dann entschieden, dass ich mitmachen möchte“, sagt der 67-jährige Rasteder.

Sport habe er schon immer getrieben – Fußball, Nordic Walking. Auch beim FC Rastede war Philip lange aktiv. Allerdings eher hinter den Kulissen als Pressewart. Darüber hinaus führte er acht Jahre lang das Vereinslokal des FC an der Mühlenstraße. „Lauf geht’s“ sei eine ganz neue Herausforderung für den 67-Jährigen. „Nachdem das Sportprogramm im Mai dann endlich anfing, habe ich mich echt gewundert“, sagt Philip. Joggen: Das sei sehr viel anstrengender als er es sich zu Beginn vorgestellt habe. „Ich habe mich schon gefragt, ob ich das in meinem Alter noch schaffen kann. Das möchte ich mir jetzt selber beweisen“, erklärt er.

Seine Erfahrung hält Philip, der früher bei der Bundeswehr arbeitete, indes in einer Art Tagebuch fest. „Ich schreibe wahnsinnig gerne und habe auch mehr als zehn Jahre lang für die Rasteder Rundschau gearbeitet. Irgendwie war für mich klar, dass ich das festhalten muss“, sagt er und schreibt in seinem Text: „Wenn ich ehrlich bin, haben mich die ersten Läufe sehr geschlaucht. Gott sei Dank hatte ich von Dezember 2017 bis Dezember 2018 14 Kilo abgenommen und nicht mehr ganz so viel auf den Rippen.“

Und jetzt – nach einigen Monaten des Trainings? Am vergangenen Wochenende stand der erste große Lauf für die „Lauf geht’s“-Teilnehmer an. Der zehn Kilometer lange Jever-Fun-Lauf in Schortens (Friesland). „Das war wirklich super. Zwar habe ich einige Male mit mir gekämpft – einfach war es nicht – aber ich wurde von den Zuschauern angefeuert und von unseren Trainern unterstützt“, sagt der 67-Jährige, der das Ziel nach einer Stunde und 22 Minuten erreichte.

Mittlerweile zeigt auch die Waage größere Veränderungen an. Sieben Kilo hat Werner Philip seit Mai bereits verloren – sein Bauchumfang hat sich um drei Zentimeter reduziert. „Ich möchte noch ein bisschen mehr abnehmen und bin ganz strebsam dabei“, sagt er. Vor allem die Trainer am Lauftreff in Dreibergen würden dazu beitragen, dass alle Teilnehmer viel Spaß an der Aktion hätten, wie Philip betont. „Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Mir ist nur wichtig, dass ich das Programm verletzungsfrei beende“, sagt der 67-Jährige.

Eine riesige Herausforderung steht ihm noch bevor – der Oldenburger Halbmarathon am 20. Oktober. „Es wäre schön, wenn ich das Ziel in unter drei Stunden erreichen würde. Vorausgesetzt, ich erreiche die Ziellinie überhaupt. Aber davon gehe ich jetzt mal aus. Ich werde es schaffen, weil ich mir das so vorgenommen habe“, sagt der Rasteder.