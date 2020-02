Rastede /Oldenburg Auch im zweiten Duell mit den BTB Royals aus Oldenburg konnten die Basketballer des VfL Rastede keine Punkte ergattern. Die Ammerländer mussten sich dem Tabellenzweiten der 2. Regionalliga mit 61:76 (24:43) geschlagen geben.

„Sicher ist der BTB kein Team, das wir schlagen müssen. Allerdings waren die anderen Ergebnisse am Wochenende schlecht für uns“, ärgerte sich Rastedes Andre Galler über das Gesamtpaket: „Wir sind auf den letzten Platz zurückgefallen und haben in den letzten sieben Spielen gegen viele direkte Konkurrenten keinen Puffer mehr.“

Den Weg zum wenig gefährdeten Derbysieg der Oldenburger ebneten die Gastgeber bereits im Anfangsviertel. Von Beginn an waren die Gastgeber, die sich schnell einen zweistelligen Vorsprung herausspielen konnten, tonangebend. „Wir waren in der Verteidigung in der Anfangsphase zu weit weg von den Gegenspielern“, musste auch Galler zugeben. Vor allem Lauris Heisen nutzte den Platz, lief an der Dreierlinie heiß und erzielte einen Großteil seiner 21 Punkte in dieser Phase. Zudem nutzten die Rasteder einige gute Offensivchancen nicht. So zog der BTB in den ersten zehn Minuten bereits aus 25:14 davon.

„Wir sind ab dem ersten Viertel einem Rückstand hinterhergelaufen, den wir nie entscheidend verkleinern konnten“, sagte Galler, der zwar selbst auf 22 Punkte kam, aber auch sein Team nicht zu einer Aufholjagd mobilisieren konnte. Über 43:24 (20.) und 61:31 (30.) konnten sich die Oldenburger immer weiter absetzen.

Die Oldenburger waren mit ihrem Auftritt zufrieden. „Die Verteidigung war stark. Im letzten Viertel waren wir etwas unkonzentriert aber gesamt gesehen war das eine gute Leistung“, sagte BTB-Manager Simon Ostermann.

Denn erst als die Royals im vierten Viertel einen Gang zurückschaltete, fanden die Ammerländer in ihren Rhythmus. „Es ist positiv hervorzuheben, dass wir das letzte Viertel mit 30:15 gewonnen haben, auch wenn der BTB nicht mehr mit voller Kraft gespielt hat“, suchte Galler zumindest nach einem positiven Aspekt der Derbyniederlage.

Nun richten die Rasteder die Augen auf eines der Schlüsselspiele im Abstiegskrimi. Am Sonntag, 9. Februar, haben die Ammerländer um 16 Uhr den punktgleichen CJVM Hannover zu Gast in der Sporthalle in Kleibrok.