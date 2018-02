Rastede /Oldenburg Einmal im Jahr läutet eine Startglocke auf dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark ganz besondere Pferderennen ein. Galopp-, Trab- und Ponyrennen stehen dann auf dem Programm, auf die gewettet werden kann. In diesem Jahr findet der Renntag am Sonntag, 10. Juni, statt. Organisiert wird er wie immer vom Oldenburger Landesrennverein, der an diesem Freitag seinen 116. Geburtstag begeht.

Der Verein pflegt eine lange Tradition, weiß Karin Kunze vom Oldenburger Landesrennverein. Die ersten Galopprennen fanden am 1. Juni 1902 auf dem Exerzierplatz im Oldenburger Stadtteil Donnerschwee statt. Offiziere des in Oldenburg stationierten 19. Dragoner-Regiments hatten die Rennen ins Leben gerufen, in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Oldenburgischen Landespferdezucht wurden sie ausgerichtet.

Auf der Bahn in Donnerschwee wurden bereits seit 1892 Trabrennen durchgeführt. Ab 1905 wurde dann auf dem alten Schellsteder Hof mit dem Bau einer rund 1600 Meter langen Rennbahn mit zwei Tribünen sowie allen erforderlichen Nebengebäuden, Sattelplatz, Waage und Bahnschienen-Anschluss nach Oldenburg begonnen – angelegt ab 1906 von den damaligen Bauern Gustav Hullmann und August Hanken, Züchter der Traberstute Goldelse.

Ab 1907 wurden auf diesem neu geschaffenen Rennplatz in Ohmstede die Galopp- und Trabrennen ausgetragen. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte diese Ära jedoch ein Ende. Heute erinnert nur noch die Rennplatzstraße an die alte Ohmsteder Rennbahn. Fährt man heute die Rennplatzstraße bis zum Hochheider Weg, wo sich früher der Haupteingang und die Sattelboxen befanden, und dann weiter über Hochheider Weg und Schellsteder Straße zurück zur Rennplatzstraße, so lässt sich ungefähr die Größe der Anlage erahnen.

1949 wurde die Rennbahn im Rasteder Schlosspark eingeweiht. Unter den Namen des Renn- und Reitvereins Rastede fanden dort bis in die 1960er Jahre auch Trab- und Galopprennen statt.

Seit 1987 veranstaltet inzwischen der Oldenburger Landesrennverein in eigener Regie alljährlich Galopp- und Trabrennen sowie Ponyrennen auf dem Turnierplatz im Schlosspark.

Am Sonntag, 10. Juni, wird dort auch in diesem Jahr wieder ab 12.30 Uhr die Startglocke läuten – mit dem bewährten, abwechslungsreichen Rennprogramm mit Galopp-, Trab- und Ponyrennen. Für die kleinen Pferdefreunde ist auch Ponyreiten vorgesehen, also ein harmonischer Familienrenntag, kündigt Karin Kunze an.