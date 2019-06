Rastede Die Vorbereitungen auf den Traditionsrenntag im Rasteder Schlosspark laufen auf vollen Touren. „Ein verstärktes Organisationsteam ist seit einigen Wochen äußerst aktiv dabei, den Traditionsrenntag des Oldenburger Landesrennvereins vorzubereiten“, sagt Günther Lühring, Präsident des Verbandes Nordwestdeutscher Rennvereine. Der Renntag findet am kommenden Sonntag, 16. Juni, ab 12.30 Uhr statt.

Geplant sei ein abwechslungsreiches Rennprogramm mit drei Galopprennen für englische Vollblüter. Außerdem seien acht Trabrennen ausgeschrieben worden. Insgesamt gehe es um Sieg- und Platzprämien für die Rennställe von mehr als 20 000 Euro. „Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von fast 100 Prozent“, sagt Lühring.

Als Höhepunkt sei bei den Trabern der „Preis der deutsch-französischen Freundschaft“ ausgeschrieben. Er sei mit stattlichen 2500 Euro dotiert. „Dieses Rennen wendet sich an französisch gezogene Trabrennpferde ohne Gewinnsummenbeschränkung und führt über die ,Rasteder Doppelmeile‘ und über die lange Strecke von 3200 Metern“, erläutert Lühring.

Sämtliche Trabrennen würden mit einem speziellen Startwagen als „fliegender“ Start gestartet. Dieser Startwagen werde extra zu dieser Veranstaltung von Cuxhaven/Duhnen nach Rastede gebracht und vom Duhner Wattrennverein zur Verfügung gestellt.

Die Rasteder Pferderennveranstaltung ist der Auftakt der ländlichen Rennsaison in der Region. Es folgen Rennen in Hooksiel, Duhnen und Quakenbrück.

Dabei war es lange unklar gewesen, ob es in diesem Jahr überhaupt einen Renntag im Schlosspark geben wird. Bei der Gemeinde hatte es Pläne gegeben, die Veranstaltung an Veranstalter Gregor Schober (Ceres Projektmanagement), der auch die Vintage Race Days organisiert, und den Bremer Rennverein zu geben. Vorgesehen war, dass sowohl am Samstag als auch am Sonntag Rennen stattfinden sollten. Das ist auch der noch immer aufzufindenden Internetseite zu entnehmen, die für diese „Traditionsrenntage“ wirbt. Der Bremer Rennverein und dann auch Schober zogen sich jedoch zurück, erst vor wenigen Wochen entschied der Verwaltungsausschuss dann in nichtöffentlicher Sitzung, doch wieder dem Oldenburger Landesrennverein den Zuschlag zu geben. Zwischenzeitlich war der Renntag schon ganz abgesagt gewesen. Mit einem verstärkten Organisationsteam ist der Oldenburger Landesrennverein nun dabei, die Großveranstaltung vorzubereiten.

Die Rennen in Rastede können auch wieder live im Internet beobachtet werden. Auch lässt sich auf die dortigen Rennen im Internet wetten (nach Anmeldung). Auch vor Ort sind wieder Wetten möglich.

Der Oldenburger Landesrennverein besteht in diesem Jahr 117 Jahre und ging durch wechselvolle Zeiten. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren waren die „Rasteder Rennen“ ein Höhepunkt, vor allem für die ländliche Bevölkerung, die bäuerlich geprägt war. „Es war ein gesellschaftliches Ereignis von Rang, bei dem man einfach dabei sein musste“, sagt Lühring, der als Kind selbst Anfang der 1950er Jahre im Schlosspark zu Rastede stand und sich von der Rennatmosphäre dort gefangen nehmen ließ. Viele Namen von Jockeys, Trabrennfahrern und Reitern sowie von Pferden seien ihm noch in guter Erinnerung geblieben, berichtet Lühring.