Rastede Eine volle Tribüne, tolles Wetter und hochkarätig besetzte Rennen – was braucht es mehr, um Liebhaber des Trab- und Galopprennsports glücklich zu machen? Wettscheine und ein bisschen Glück vielleicht, auch wenn es nicht jedem gleich auf Anhieb hold ist.

Pferdewetten: Knapp daneben getippt

Wolfgang Janssen steht mit dem Programmheft auf der Tribüne. Mit Kennerblick verfolgt der Edewechter das Geschehen auf der Grasbahn. Gerade hat er drei Euro verzockt – dabei war es echt knapp. „In der 3er-Wette hatte ich die ersten beiden richtig, nur den Dritten nicht“, erzählt der 65-Jährige, der vor sechs Jahren von Düsseldorf nach Edewecht gezogen ist. Hätte er alle drei richtig getippt, wären aus drei Euro 172 geworden – oder ein paar weniger, hätte er die 2er-Wette gemacht.

Zum dritten Mal ist Janssen bereits beim Traditionsrenntag des Oldenburger Landesrennvereins dabei. Früher, im Rheinland, war er regelmäßig zu Gast bei Trabrennen. „Hier in der Umgegend gibt es ja kaum Möglichkeiten dazu“, sagt er. Bremen gebe es nicht mehr, Hamburg sei zu weit. „Nur Quakenbrück, das hat mir von den ländlichen Rennen immer am besten gefallen“, sagt der Edewechter, „aber hier ist es auch sehr schön“. Einige der laufenden Pferde kennt der Wahl-Edewechter: „Manche habe ich schon ein paar Mal gesehen.“

Bevor es für den 65-Jährigen spannend wurde, waren im Vorprogramm aber zunächst die Ponys dran – über die 300-Meter-Distanz. Im selben Rennen, allerdings außer Konkurrenz und als Show-Act, mischten auch die Thänhuser Zwerge, das sind Mini-Shettys, mit. Für das Publikum die perfekte Einstimmung in einen spannenden Renntag auf dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark.

90 Pferde bei Grasbahnrennen in Rastede am Start

Dass an diesem Tag so viele Galopper und Traber starten, insgesamt sind 90 Pferde gemeldet, hängt auch damit zusammen, dass die Preisgelder fast verdoppelt wurden. „Bis zu 2500 Euro gibt es für den Sieger“, verrät Moderator Martin Fink, der in seinem Leben schon 50 000 solcher Rennen kommentiert hat. Er ist begeistert: „Es herrscht hier ein erhebliches Niveau“, sagt der 63-Jährige aus Schortens. Im Fußball würde man es mit der zweiten Bundesliga vergleichen, führt er aus, aber auch Bundesliga-Niveau sei dabei.

Die Galionsfigur des diesjährigen Renntags ist aber Ronja Walter auf ihrem Super-Pferd „Garry“. Die siebenfache Deutsche Championesse hat in ihrer Karriere bereits mehr als 50 Rennen gewonnen. Und noch einen Superlativ hat die Rasteder Veranstaltung zu bieten: den „Preis der Deutsch-Französischen Freundschaft“. Es geht über 3200 Meter und ist ausschließlich für französische Pferde. „Es ist eines der längsten Grasbahnrennen überhaupt, wenn nicht sogar das längste“, sagt Fink.

Auf typisches Wettpublikum trifft man in Rastede aber eher nicht. „Die meisten setzen hier ein paar Euro aus Spaß“, weiß Martin Fink. Aber es gibt eben auch die Experten. Wie den 32-jährigen Bochumer, der seinen Namen nicht lesen möchte, weil er selbst Amateur ist und aus der Traber-Szene kommt. „Ich kenne sehr viele von diesen Pferden“, sagt er, „denn im Schnitt werden es immer weniger Rennpferde“. Es sei nun mal ein Verlustgeschäft, die Kosten recht hoch, und die Pferde liefen im Schnitt alle zwei Wochen. „Ein bisschen wetten werde er wohl auch, nur aus Spaß an der Freude, vielleicht für ein paar Euro“, sagt der Bochumer.

Profis gegen Amateure: bei ländlichen Rennen möglich

Etwa 5 000 bis 10 000 Euro werden pro Rennen eingesetzt – das ist zugleich die Börse, die den maximalen Gewinn darstellt. Gibt es denn einen Maximaleinsatz? „Nein“, sagt Fink, „aber es gibt einen Spruch: Wer zu hoch wettet, der spielt gegen sein eigenes Geld.“ Gibt es beim Rasteder Traditionsrenntag sonst noch Besonderheiten? „Hier, bei den ländlichen Renntagen, ist es auch möglich, dass Profis gegen Amateure fahren“, sagt Fink. „Auch heute sind drei junge Leute dabei, die gerade erst ihre Fahrerlizenz gemacht haben.“