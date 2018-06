Rastede Auf spannende Pferderennen dürfen sich die Besucher am Sonntag, 10. Juni, auf dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark freuen. Der Oldenburger Landesrennverein veranstaltet an diesem Tag seinen Traditionsrenntag. Die Startglocke läutet um 12.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für insgesamt zehn Galopp- und Trabrennen mit Teilnehmern aus Nord- und Westdeutschland sowie den Niederlanden ein. Der Oldenburger Landesrennverein erwartet rund 100 startende Pferde zu den Prüfungen.

„Auf der ländlichen Sommerrennbahn wird der Besucher durch die unmittelbare Nähe zum Pferd von der Leistungsbereitschaft und dem Kampfgeist der Galopp- und Trabrennpferde immer wieder begeistert sein“, verspricht Vorsitzende Karin Kunze. Den Auftakt bilden die Ponys mit dem reiterlichen Nachwuchs. Danach folgen in bunter Reihenfolge Trab- und Galopprennen, wobei neben dem seit Jahren beliebten Trabreiten auch die „Rasteder Meile“ für Trabfahren im Vordergrund steht. Und natürlich gehen auch wieder die schnellen englischen Vollblüter und ein Halbblutrennen an den Start.

Im Toto-Zelt können die Besucher durch eine Bildübertragung an Monitoren auch andere Trabrennen verfolgen, die an diesem Tag in ganz Deutschland ausgetragen werden, und ihr Wettglück am Totalisator versuchen. „Eine Satellitenübertragung macht dies möglich“, erklärt Karin Kunze.

Das Programm wird mit einem Reitpferderennen für Warmblutpferde und einem Shetty-Rennen vervollständigt. Auch das Ponyreiten für die kleinsten Pferdefreunde ist vorgesehen. Zwischen den Rennen werden zwei norwegische Kaltbluttraber präsentiert: „Häkken“ lief in Norwegen Rennen und ist der Sohn des norwegischen Rekordhalters „Spikeld“, „Hätt“ ein reines Freizeitpferd, so Kunze.

Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt kostet acht Euro und enthält ein Heft mit dem Rennprogramm. Bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.