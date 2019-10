Rastede Gleich doppelt die Werbetrommel für ihren Sport rühren, wollen die Rugbyspieler der Northern Lions an diesem Wochenende. Vor dem Punktspiel in der Regionalliga am Sonntag geht die Spielgemeinschaft des FC Rastede und des SC Varel in die Kür.

Training und Testspiel für junge Talente Vor der Regionalliga-Partie am Sonntag bieten die Northern Lions von 10.30 bis 11.30 Uhr auf der Sportanlage am Köttersweg in Rastede ein kostenloses Schnuppertraining für Kinder zwischen sechs und elf Jahren an. Die wichtigen Elemente des Sports werden spielerisch vermittelt. Die schon etwas geübteren Nachwuchstalente des FC Rastede werden in der Halbzeitpause des Regionalliga-Punktspiels zwischen den Northern Lions und den Welfen aus Braunschweig um 14.40 Uhr ihr erstes Rugbyspiel vor Publikum absolvieren. Die U10-Talente freuen sich auf diese Chance.

An diesem Samstag schaut das Team zunächst gemeinsam das Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft zwischen England und Neuseeland (Anstoß: 10 Uhr), ehe es sich dem Teambattle im Einkaufszentrum Wechloy anschließt. Dort fordern die Bundesliga-Handballerinnen des VfL Oldenburg Teams aus verschiedenen Sportarten in diversen Wettkämpfen heraus. Es wartet eine Kombination aus Handball und Rugby auf alle Besucher und die Spieler und Spielerinnen. Es gibt dort für die Zuschauer Infomaterial zum Thema Rugby und Freikarten für das Spiel am Sonntag in Rastede.

Richtig ernst wird es für die Spielgemeinschaft dann am Sonntag um 14 Uhr auf der Sportanlage in Rastede am Köttersweg. Zu Gast haben die Lions die Welfen aus Braunschweig. Die Gäste sind mit zwölf Punkten aus drei Spielen stark in die Saison gestartet, die Lions hingegen stehen mit fünf Punkten aus zwei Partien nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Wir wollen aber alles daran setzen, einen Heimsieg zu erzielen, damit der Kontakt zur Tabellenspitze nicht verloren geht“, sagt Hans-Hermann Ammermann von den Lions.