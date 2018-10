Rastede Riesenerfolg für die Showband „Spirit of 52“ Rastede: Die Gruppe hat die aktuelle Saison beim Finale im niederländischen Kerkrade mit einem neuen Vereinsrekord beendet. „Mit einer Punktzahl von 82,40 haben wir bei den DCE-Finals den fünften Platz belegt und sind zudem – über die gesamte Saison ungeschlagen – die Nummer 1 in Deutschland“, berichtet Showband-Pressewartin Jennifer Beimbrink. Zum ersten Mal knackte die Showband die 80-Punkte-Marke und belegte außerdem zum ersten Mal den fünften Platz in Europa.

Offene Tür Die Showband Rastede veranstaltet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, einen Tag der offenen Tür in den Sporthallen an der Feldbreite in Rastede. Interessierte können sich dort jeweils ab 10 Uhr über die Gruppe informieren.

Beim Finale in Kerkrade legte die Showband mit ihrem Programm „New York Sphere – A Day In The Life“ bereits in der Vorrunde ihre bisher beste Leistung der Saison ab. Das Publikum war offenbar derselben Meinung. „Wir wurden mit tosendem Applaus und Standing Ovations belohnt“, berichtet Jennifer Beimbrink. Nur wenige Minuten später gab es das Ergebnis: Platz fünf mit 79,750 Punkten.

Am Abend ging es dann in die Endrunde. „Erneut wurden wir nach einer fantastischen Leistung mit tosendem Applaus und Standing Ovations belohnt“, schildert die Pressewartin. Die Freudentränen über die begeisterte Reaktion des Publikums hätten auf dem Feld kaum zurückgehalten werden können.

„So etwas haben wir noch nie erlebt“, berichtet Jennifer Beimbrink und ergänzt: „Unsere Leistung – der beste Run, den wir je gelaufen sind – wurde auch durch die Jury belohnt.“ Mit 82,40 Punkten konnte sich die Showband in der Endrunde noch einmal steigern. Die ersten vier Plätze gingen an Gruppen aus den Niederlanden und aus Großbritannien.