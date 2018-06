Rastede Nach dem verhangenen Sonntagmorgen hellte sich der Blick von Karin Kunze, Hauptorganisatorin des Rasteder Traditionsrenntages, gegen Mittag zusehends auf. Die Regenwolken waren verschwunden und die hochsommerlichen Hitzegrade der letzten Zeit angenehmen Temperaturen gewichen. „Das ist genau das Wetter, das wir für unseren Renntag brauchen“, so Karin Kunze. „Nicht zu heiß und nicht zu kühl und vor allem kein Regen, da werden uns die Zuschauer sicher nicht im Stich lassen.“

Die Tribünen füllten sich denn auch im Laufe des Nachmittags – und lieferten eine tolle Kulisse. Die Zuschauer feuerten die Aktiven auf der Rennbahn lautstark an. Wobei bei vielen Besuchern immer wieder der Blick auf den Wettschein gerichtet war.

Gleich das Auftaktrennen, ein Galopprennen über 2000 Meter, sorgte für Spannung. Die 26-jährige Niederländerin Sytske de Vries siegte mit ihrem Pferd Fahkir Fanatic vor dem Deutschen Amateurmeister von 2016, Hans-Jürgen von Holdt. Über ihren sechsjährigen, hochgewachsenen Wallach konnte Moderator Martin Fink im Interview mit der Siegerin erfahren: „Wenn ich fahre, sehe ich nicht viel. Mein Pferd ist ja so groß. Aber wir schaffen das schon.“

Für die Wettinteressierten brachte das erste Rennen eine Top-Quote. Wer in der Zweier-Wette (richtige Vorhersage Platz eins und zwei) einen Euro eingesetzt hatte, machte 501 Euro Gewinn.

Auch im zweiten Rennen ging die Niederländerin an den Start. Auf der Zielgerade unterlag sie hauchdünn mit ihrem Pferd Irrwisch – nach Fotofinish – dem haushohen vierbeinigen Favoriten Garry mit Ronja Walter, der großen Nachwuchshoffnung des deutschen Trabrennsports, im Sulky. Es war der 49. Sieg von Garry. Für Moderator Martin Fink eine einmalige Leistung: „Da bin sogar ich sprachlos. Mir fallen nur fünf Pferde ein, die das bislang geschafft haben.“

Die Zuschauer bekamen am Sonntag insgesamt zehn Rennen auf hohem Niveau und vor allem immer wieder packend zu sehen. Die Wettschalter waren vor den Rennen stets umlagert. Auch die beiden jungen Frauen Lara und Hester, die aus Emden angereist waren, versuchten zum ersten Mal ihr Glück. Ob sie dabei aufs richtige Pferd gesetzt hatten, wurde nicht verraten.

Harald Kemmerling aus Hamburg ist seit vielen Jahren in Rastede dabei. Er ist dafür zuständig, dass beim Totalisator alles regelkonform zugeht. „Im letzten Jahr hatte sich der Umsatz in Rastede auf ca. 35 000 Euro belaufen. Nach der Hälfte der Rennen sieht es so aus, als wenn wir diesmal wieder in dem Bereich liegen werden.“ Die Zuschauer, die zum ersten Mal einen Wettschein in der Hand hielten, bekamen professionelle Hilfe. An einem extra eingerichteten Stand wurden sie in das Geheimnis der Pferdewetten eingeführt.