Rastede Scherben von zerschlagenen Bierflaschen, leere Flaschen hochprozentigen Alkohols und noch halb gefüllte Plastikbecher mit Mischgetränken: Auf den Tribünen des Turnierplatzes im Rasteder Schlosspark wurde am Wochenende wild gefeiert – mal wieder. Immerhin kam es dieses Mal nicht zu größeren Zerstörungen wie zum Beispiel im Jahr 2015. Damals hatten Unbekannte die Glasscheiben jenes Bereichs kaputt geschlagen, der eigens für Menschen mit Behinderungen geschaffen worden war. Insgesamt war die Tribüne für Menschen mit Behinderungen allein 2015 dreimal beschädigt worden. Die Infrastruktur auf dem Turnierplatz ist seit Jahren immer wieder Ziel von Vandalismus. Zaunelemente und Toilettenhäuschen wurden ebenfalls schon beschädigt.

Auch wenn es dieses Mal nicht zu größeren Schäden kam, bargen die vielen Scherben eine Verletzungsgefahr etwa für Hunde, die von ihren Herrchen im Schlosspark ausgeführt werden. Und ein wenig ansehnlicher Anblick ist es obendrein.

Warum die Feiernden am Wochenende ihren Müll nicht einfach wieder mitgenommen oder in den Abfallbehältern auf dem Turnierplatz entsorgt haben, sondern ein Bild der Verwüstung hinterlassen haben, ist einmal mehr die Frage. „Es ist natürlich ärgerlich, dass dort immer wieder etwas passiert“, kommentierte Bürgermeister Dieter von Essen den Vorfall am Montag.

Aufgebrachte Kommentare gab es zu der erneuten Verwüstung auch auf Facebook, wo am Wochenende ein Bild von den Hinterlassenschaften der wilden Party verbreitet wurde. Dabei kam erneut die Forderung nach einer Videoüberwachung des Geländes auf.

Diskutiert wurde über eine solche Überwachung in den vergangenen Jahren immer wieder mal. Bis vor sieben oder acht Jahren habe es nach Angaben des Bürgermeisters auch eine Videoüberwachung auf dem Turnierplatz gegeben. Die Kamera, die am Richterturm angebracht war, sei damals aber abgebaut worden.

Zwei Gründe seien dafür ausschlaggebend gewesen. „Die Kamera ist des Öfteren beschädigt worden und es gab technische Probleme“, sagte von Essen. Er glaubt nicht, dass eine Videoüberwachung des Platzes verhindern würde, dass es dort zu Schäden kommt. „Wer dort Blödsinn machen will, würde sich dann wohl unter einer Mütze oder mit einem Schal verstecken, so dass man ihn nicht erkennen kann“, sagte von Essen.

So bleibt erst einmal nur, die Party-Abfälle zu beseitigen. Der Bauhof der Gemeinde wurde am Montag informiert, um die Scherben, Flaschen und Plastikbecher zu beseitigen – mal wieder.