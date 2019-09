Rastede Etwas Glück war sicher dabei, als die Fußballer des VfL Rastede in der Vorwoche den fünften Bezirksliga-Sieg in Folge eingefahren haben. Gegen den SV Ofenerdiek brachte ein später Elfmeter den 3:2-Erfolg. Um nicht wieder Fortuna um Hilfe bitten zu müssen, hat Trainer Daniel Nolan vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) bei Baris Delmenhorst an einigen Stellschrauben gedreht.

„Wir haben der Mannschaft gesagt, dass sie wieder ein bisschen souveräner und ruhiger im Spielaufbau agieren muss“, erzählt der Coach. Deshalb floss dieses Thema auch in die Trainingswoche mit ein: „Dabei muss aber auch betont werden, dass es wichtig ist, so ein Spiel trotzdem zu gewinnen.“

Auf die Delmenhorster hat sich der VfL gezielt vorbereitet. In der Bezirksliga ist das Team von Coach Önder Caki besonderes für die technischen Fähigkeiten bekannt. Deshalb erwartet Nolan einen wahren Sturmlauf. „Baris spielt mit drei Angreifern und schießt dementsprechend viele Tore. Sie sind sehr gefährlich im Spiel nach vorne – da muss man gut gegenarbeiten und immer aufpassen“, warnt der Coach vor den Delmenhorster Überraschungsmomenten. Erfolgreichste Torschützen sind die Stürmer Mikael-Cihan Blümel (6 Treffer), Dennis Kuhn und (5) und Mert Caki (4).

Nach acht Spielen hat Baris bereits 21 Tore geschossen. Damit liegt der Club hinter Rastede (24) auf Platz zwei. Ganze sechsmal konnten die Delmenhorster drei oder mehr Treffer versenken. Dass es trotzdem aktuell nur für den achten Tabellenplatz reicht, liegt vor allem an der anfälligen Abwehr. 20 kassierte Tor sind zu viele, um höhere Ansprüche zu stellen.

Warum das Spiel auf dem Nebenplatz an der Lerchenstraße stattfindet, kann sich VfL-Trainer Nolan nicht erklären. „Mit solchen Dingen muss man sich eben auseinandersetzen, um sich auf den Gegner einzustellen“, sagt er. Für den Tabellenführer gehe es darum, dem Spiel wieder den eigenen Stempel aufzudrücken. „Wir wissen um unsere Stärke und wollen vernünftig dagegenhalten. Wenn wir dem Gegner wenig Chancen ermöglichen, sind wir am besten aufgestellt“, sagt Nolan. Zudem verrät der Coach, welchen Plan er für seine Mannschaft zurechtgelegt hat, um die Delmenhorster zu knacken: „Eine gesunde Zweikampfhärte wird sicherlich der Schlüssel zum Sieg gegen Baris sein.“