Rastede Einen solch hohen Erfolg hätten vor der Partie und insbesondere aufgrund des vorherigen Spielverlaufs wohl die wenigsten erwartet. Dennoch setzten sich die Landesliga-Handballer des VfL Rastede am Ende mit elf Punkten Differenz gegen den TV Dinklage durch. Mit dem 32:21-Kantersieg bekleiden die Rasteder nach zwei ideal verlaufenen Spieltagen den ersten Platz in der Tabelle.

Für Trainer Olaf Hillje ragte einer seiner Akteure hervor. „Hannes Lübkemann im Tor war eindeutig der ausschlaggebende Faktor für diesen deutlichen Sieg. Aber insgesamt muss man von einer geschlossenen Mannschaftsleistung sprechen – vor allem in der Defensive“, sagte Hillje. Man habe seinen Spielern die Motivation greifbar anmerken können, dieses Duell mit Dinklage gewinnen zu wollen.

Doch zunächst plätscherte die Begegnung etwa 45 Minuten lang vor sich hin. Zwar lagen die Rasteder nur beim 2:3 einmal kurz zurück – sie konnten aber auch keinen deutlichen Vorsprung herausspielen. Daran war vor allem Dinklages Andre Grote Schuld, der in der ersten Halbzeit über die Rechtsaußen-Position sieben seiner insgesamt acht Tore erzielte. „Ansonsten stand unsere Abwehr aber stabil“, meinte Hillje. Beim Stand von 14:12 für den VfL wurden schließlich die Seiten getauscht.

In der zweiten Halbzeit startete Dinklage nun mit Elan und konnte direkt den Ausgleich erzielen. Die Spannung stieg extrem an, als zwölf Minuten vor der Schlusssirene ein 20:20 auf der Anzeigetafel zu lesen war. „Was Hannes dann im Tor veranstaltet hat, ließ den Zuschauern die Münder offen stehen“, beschrieb Trainer Hillje die Reaktion der etwa 100 Besucher in der Sporthalle Feldbreite.

Gleich mehrere ungedeckte Würfe konnte Lübkemann entschärfen und hielt seinen Team, das sich auf 24:20 absetze, damit den Rücken frei. Dinklage reagierte mit einer Auszeit, aber das schien den Keeper nur noch mehr anzuspornen. Jeder gehaltene Ball wurde umgehend mit einem Gegenstoß beantwortet, sodass die Rasteder in der Schlussphase zu einem 12:1-Lauf und dem 32:21 kamen.

„Dass wir nach der holprigen Vorbereitung solch einen Saisonstart hinlegen, war nicht vorhersehbar“, freute sich Hillje. In den ersten beiden Spielen wurden nun der Zweit- und Drittplatzierte der vergangenen Saison geschlagen. Platz eins ist aber nur eine Momentaufnahme. Es seien vier Punkte für den Klassenerhalt auf dem Konto.