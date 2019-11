Rastede Frühling, Sommer, Herbst und Winter: Die vier Jahreszeiten standen im Mittelpunkt der Showtime des VfL Rastede am Sonntagnachmittag in der Mehrzweckhalle Feldbreite in Rastede. Rund 300 Zuschauer verfolgten die Darbietungen von elf Gruppen des größten Vereins im Ammerland.

„Wir haben aktuell 2793 Mitglieder“, informierte Vorstandssprecher Dirk Hillmer, der durch das Programm führte, das Publikum eingangs. Größtes Problem seien nach wie vor die Hallenzeiten. Der VfL hofft daher schon länger auf eine weitere Halle in Rastede. Verstärkt habe sich der Verein derweil mit einer hauptamtlichen Übungsleiterin. Sie soll dort einspringen, wo gerade Bedarf besteht, erklärte Hillmer.

Die Schwerpunkte des überaus abwechslungsreichen Programms waren am Sonntag Tanzen, Turnen, Einradfahren. Den Auftakt bildeten die Jüngsten, natürlich im Frühjahr. Die Eltern-Kind-Gruppe von Marina Ziegs und Melanie Schröder nutzte dafür einen in der Halle aufgebauten Bewegungsparcours. Zum Frühjahrsputz schwang anschließend im Putzfrauen-Outfit die Stepptanz-Gruppe von Daniela von Essen die Besen.

Gleich sechs Gruppen widmeten sich dem Sommer. Die Kinderturngruppe von Inken Arntjen und Marina Ziegs sowie die Cheerleader von Amy Fritsch ließen zum Abschluss des Programms den Herbst ausklingen, bevor die Geräteturner von Evelyn Kusch, Verena Löwenkamp und Birgit Albertzard als weiße Schneeflocken im Schwarzlicht turnten und den optisch beeindruckenden Schlusspunkt setzten.