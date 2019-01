Rastede /Wahnbek Den Segen fürs neue Jahr bringen als die Heiligen Drei Könige verkleidet wieder die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Vinzenz Pallotti am Samstag, 5. Januar, einen Tag vor dem Dreikönigstag. In Rastede und Wiefelstede sind die Gruppen unterwegs. Gleichzeitig bitten die Sternsinger um Spenden für die Not leidenden Kinder in der Welt. Wer von den Sternsingern besucht werden möchte, wird gebeten, sich bis diesen Donnerstag, 3. Januar, anzumelden unter Telefon 0 44 02/ 98 22 57 oder unter Telefon 0 44 03/ 62 30 40.

Weltweite Solidaritätsaktion „Chancen für Kinder mit Behinderung“ ist das Leitwort der Aktion 2019, bei der Peru als Beispielland gewählt wurde. Das Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Bundesweit sind es etwa 300 000 Mädchen und Jungen sowie 90 000 Begleiter, die an der Aktion teilnehmen werden.

Die Gruppen, die von Wahnbek und Rastede aus starten, suchen noch Kinder als Sternsingerkönige. Dabei ist es unerheblich, welcher Konfession man angehört. „Kommt einfach zu den Treffen, eine Anmeldung ist nicht unbedingt notwendig“, wirbt das Wahnbeker Organisationsteam um neue Sternsinger, aber auch um weitere Jugendliche und Erwachsene, die sich als Begleitpersonen und für die Organisation zur Verfügung stellen möchten.

Das Vorbereitungstreffen in Wahnbek findet am Freitag, 4. Januar, von 10.30 bis 12.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Butjadinger Straße statt. Informationen zur Wahnbeker Gruppe gibt es unter Telefon 0 44 02/8 31 26 oder per E-Mail an eva.kapels@ewetel.net. Auf dem Treffen erfahren die Kinder etwas über das Partnerland und erhalten ihre Gewänder. Gezeigt wird auch ein Film über die schwierigen Lebensbedingungen behinderter Kinder in Peru und die Chancen, die ihnen durch die Sternsinger-Aktion eröffnet werden können.

In Rastede findet das Vorbereitungstreffen ebenfalls am Freitag, 4. Januar, statt – ab 9.30 Uhr im Pfarrheim an der St.-Marien-Kirche, Eichendorffstraße 6. Interessierte Kinder oder erwachsene Begleitpersonen können gerne dazukommen. Weitere Informationen gibt es bei Thomas Kämpfer unter Telefon 0 44 02/ 98 22 57.