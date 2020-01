Rastede /Westerstede Ärger in Westerstede, Jubel in Rastede: Während die Basketballer der TSG Westerstede im Nachbarschaftsduell gegen Oldenburg nur knapp unterlagen, konnte der Aufsteiger aus Rastede den vierten Sieg in seiner ersten Saison in der 2. Regionalliga feiern.

TSG Westerstede - BTB Royals Oldenburg 83:84 (38:44). Im Vergleich zur deutlichen Hinspielpleite präsentierten sich die Ammerländer stark verbessert und hatten mit dem letzten Angriff des Spiels sogar noch die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. In der letzten Minute holten die Westersteder sechs Punkte auf, verteidigten noch einmal gut und bekamen die Chance, auf den entscheidenden Spielzug. Aber der Fastbreak misslang, die Eagles hatten die Playclock nicht im Auge und so musste Thamy Will mit ablaufender Spielzeit einen wilden Wurf nehmen, der misslang.

„Wir haben aber dennoch, vor allem nach der Pause, ein tolles Spiel gezeigt und bewiesen, dass wir auch mit den Topteams der Liga mithalten können“, sagte TSG-Trainer Nenad Cirkovic. Ihn ärgerte die Niederlage aber dennoch. Vor allem, weil sein Team in der Schlussphase gleich drei Freiwürfe nicht getroffen hatte und so am Ende eine knappe Niederlage hinnehmen musste. „Nutzen wir diese einfachen Punkte, können wir die Halle auch als Sieger verlassen“, weiß Cirkovic.

Zu Beginn taten sich die Eagles jedoch schwer. Immer wieder leisteten sich die Ammerländer einfache Ballverluste, die der routinierte Kontrahent aus Oldenburg zu nutzen wusste. „Da hat uns nach der Winterpause vielleicht auch ein wenig der Rhythmus gefehlt. Im Prinzip haben die Royals in der ersten Halbzeit das gespielt, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten“, sagte Cirkovic. So sicherten sich die Gäste, angeführt von Mario Tummescheit, der 30 Punkte erzielte, eine 44:38-Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Eagles aber noch einmal, waren unter dem Korb präsenter und verringerten die Zahl der eigenen Ballverluste. Bis zum Schlussviertel verwalteten aber die Royals mit 68:60 ihren Vorsprung souverän. Am Ende reichte auch ein starkes Schlussviertel den Westerstedern nicht, um das Spiel doch noch zu drehen.

VfL Rastede - BBC Osnabrück 69:64 (26:38). Mit einem echten Kraftakt haben die Rasteder Basketballer einen überraschenden Sieg eingefahren. „Das war ein unglaublich starkes Spiel von uns. Wir haben echte Moral bewiesen. Jeder Spieler hat zu diesem Sieg beigetragen und alle haben an einem Strang gezogen“, freut sich VfL-Akteur Andre Galler (28 Punkte) über den gelungenen Rückrundenstart gegen den Angstgegner aus Osnabrück.

Dabei kamen die Ammerländer zunächst gar nicht so gut in die Partie. Besonders in der Offense haperte es bei den Gastgebern im ersten Viertelgewaltig, wodurch die Osnabrücker immer wieder zu Ballgewinnen kamen und diese Rasteder Fehler dann in einfache Punkte ummünzen konnten. Zudem gaben die Rasteder zunächst zu viele Offensivrebounds ab.

Nach dem ersten Viertel lag der VfL dementsprechend mit 12:17 zurück. Der BBC, aktuell Tabellensechster, konnte die Führung jedoch bis zur Halbzeit auf 26:37 ausbauen. „Osnabrück hat uns in der ersten Halbzeit oft in unsortierte Situationen gebracht. Diese haben sie dann eiskalt ausgenutzt“, sagte Galler, der aber mit seinem Team im dritten Viertel den Schalter umlegen konnte.

Angeführt von einer überragenden Teamverteidigung schafften die Rasteder nicht nur den Ausgleich, sondern drehten die Partie dank einer starken Offensivleistung auch zu ihren Gunsten. Galler erzielte allein 15 Punkte im dritten Viertel. Zudem verteidigten die Ammerländer stark gegen Osnabrücks gefährlichen US-Amerikaner Torvoris Baker. Diese Aufgabe übernahm vermehrt VfL-Neuzugang Johannes Averbeck. Der 28-jährige Oldenburger mit ProB-Erfahrung soll den Rastedern in der Rückrunde noch mehr Flexibilität geben und zeigte bereits gegen Osnabrück starke Ansätze in der Defensive.

Insgesamt gewannen die Rasteder das dritte Viertel mit 27:6 und erspielten sich somit eine Zehn-Punkte-Führung vor dem Schlussviertel. Zwar kam der BBC Osnabrück in der Schlussphase noch einmal heran, doch Rastedes Vincent Olding (16 Zähler) sorgte in der Schlussphase mit wichtigen Punkten dafür, dass die Rasteder die Führung über die Zeit bringen konnten. „Vor dem Hintergrund, dass auch unser Konkurrent um den Klassenerhalt, CVJM Hannover, gewinnen konnte, war das heute ein sehr wichtiger Erfolg für uns“, lautete Gallers Fazit.