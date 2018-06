Rastede /Wiefelstede Nach dem der Schlusspfiff in Rastede erklungen war, gab es bei den Fußballern der Löwen kein Halten mehr – zu erleichtert waren Akteure, Trainer und Funktionäre über den knappen Klassenerhalt. Das 1:1 gegen den VfL Stenum brachte den Rastedern den fehlenden Punkt, um auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten zu dürfen.

Fußball-Statistik Männer, Bezirksliga Männer, Bezirksliga FC Rastede - VfL Stenum 1:1 (1:0) FC: Braun - Brehmer, von Nethen, Grimm, Reinken, Büsing (58. L. Wolters), Al-Qaraghuli, Schwerdtfeger (54. Kramer), Rathmann, Ammermann, Hassouni Tore: 1:0 Schwerdtfeger (7.), 1:1 Klatte (75./FE.) bes. Vorkommnisse: gelb-rote Karte Al-Qaraghuli (87., Rastede, Meckern) SVE Wiefelstede - BW Bümmerstede 1:2 (0:1) SVE: Rothe - Schneider, Lübben, Fehler, Geltz (62. Dettenbach), Stahmer, Lammers (71. Winter), Behrens, Oltmans, Sylvester (78. Heibült), Röbke Tore: 0:1 Orke (35.), 1:1 Oltmanns (82.), 1:2 Köster (90.+3/FE.)

„Uns fällt heute allen ein riesen Stein vom Herzen“, beschrieb Rastedes Trainer Jens Wolters nach dem Abpfiff glücklich: „Die Jungs haben sich den Ligaverbleib durch die kämpferische Leistung heute wirklich verdient.“ Auch Rastedes Fachobmann Hartmut Böhmann zeigte sich nach dem Remis überglücklich: „Zwar waren wir im Vorfeld optimistisch, dass wir den Klassenerhalt in diesem Spiel schaffen würden, jedoch sind wir nun alle wahnsinnig erleichtert.“

Kapitän Malte Schwerdtfeger, der in der siebten Minute das wichtige 1:0 erzielt hatte, konnte seine Freude ebenfalls kaum verbergen: „Wir haben heute durch den Kampf bewiesen, dass wir in diese Liga gehören. Dementsprechend geht das Remis und der Klassenerhalt in Ordnung.“

Denn die Rasteder zeigten von Anfang an großen Kampfgeist. Motiviert und mit der nötigen Aggressivität erzwangen die Löwen die frühe Führung, die Sicherheit brachte. Die Führung hielt bis zur 75. Minute, als Maximilian Klatte per Elfmeter für Stenum ausglich.

In der Folge merkte man den Rastedern, die auf keinen Fall verlieren durften, die Nervosität deutlich an. Aber die Löwen zeigten Herz und retteten das Unentschieden trotz Unterzahl (Fahad Al-Qaraghuli sah die gelb-rote Karte wegen Meckerns, 82.) über die Zeit.

„Es war auch für die Mannschaft wichtig, dass wir den Klassenverbleib aus eigener Kraft schaffen. Nun können wir die Grundlagen für die nächste Saison legen“, fasste Trainer Wolters abschließend zusammen, ehe er sich mit der Mannschaft auf den Weg nach Mallorca machte, um den Klassenerhalt gebührend zu feiern.

Totenstill war es hingegen auf dem Sportplatz in Wiefelstede. Selbst ein Sieg hätte dem SVE nicht gereicht, um an selbst punktenden Rastedern noch vorbeizuziehen. „Mir fehlen einfach die Worte. Dieses Spiel war heute das perfekte Spiegelbild der Saison. Wir haben eine Großzahl an Chancen, uns fehlt da aber einfach die Coolness“, haderte Mario Anderer aus dem Trainerteam. Denn obwohl seine Mannschaft den Gegner aus Bümmerstede mit 10:3 Großchancen komplett in der Hand hatte, ging das letzte Heimspiel der Saison 1:2 verloren.

Schon vor dem 0:1 durch Mazlum Orke (35.) hätten die Wiefelsteder selbst bereits vier Tore machen müssen. Der Ausgleichstreffer von Christoph Oltmanns per Kopf in der 82. Minute war zu dem Zeitpunkt längst überfällig. Die Wiefelsteder warfen alles nach vorne, wurden am Ende aber nicht belohnt. Statt dem Siegtreffer konterte Bümmerstede die Ammerländer aus und kam in der Nachspielzeit per verwandeltem Foulelfmeter von Steve Köster noch zum Siegtreffer.

Einen Vorwurf konnte der Coach Anderer seinem Team aber nicht machen. „Die Jungs haben sich in den letzten Spielen den Arsch aufgerissen. Verschenkt haben wir den Klassenerhalt in der Hinrunde. Nur ein Drittel der Saison gut zu spielen, reicht am Ende eben nicht.“

In die gleiche Richtung ging auch das Fazit des enttäuschten Teammanagers Wolfgang Gerve. „Die Bezirksliga ist, für ein Team wie uns, eine schwierige Liga. Wir haben leider zu lange die Leistung vermissen lassen, die wir gegen Ende gezeigt haben. Dazu haben wir zuhause zu viele Partien leichtfertig abgeschenkt.“ Dennoch sei das verpasste Wunder kein Weltuntergang in Wiefelstede, betont Gerve: „Wir werden jetzt das Positive aus den letzten Spielen mitnehmen und dann sehen, was wir in der nächsten Spielzeit erreichen können.“