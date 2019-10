Rastede /Wilhelmshaven Einen Punkt in Wilhelmshaven nimmt man immer gerne mit, lautete das Fazit der Landesliga-Handballer des VfL Rastede. Zwar mussten die Ammerländer beim 24:24 (12:11) gegen den Wilhelmshavener SSV erstmals die Punkte teilen, bleiben aber weiter unbesiegt. Lediglich die Tabellenführung ist futsch. Am Samstagabend zog der TV Bissendorf-Holte II (35:24 gegen HSG Osnabrück) am VfL vorbei.

„Durch das 24:24 haben wir jetzt schon 25 Prozent der Auswärtspunkte der vergangenen Saison und bleiben in der Spitze der Landesliga-Tabelle“, hob Ronald Zange vom VfL Rastede das Positive hervor. 2018/19 hatte das Team lediglich vier Zähler – bei elf Pleiten – in fremden Hallen geholt. Einen großen Dank sendeten die Handballer an die rund 30 Rasteder Zuschauer, die den Weg nach Wilhelmshaven am späten Freitagabend auf sich genommen und mit ihrer Unterstützung zum Punktgewinn beigetragen hatten.

Die Anfangsphase verlief vielversprechend für die Gäste. In der Abwehr war das VfL-Team sehr aufmerksam, stand stabil und Torwart Hannes Lübkemann konnte gleich mehrere Würfe – davon zwei Siebenmeter – parieren. Allerdings waren nach sieben Minuten schon alle drei Gelben Karten an Rastede vergeben. Dennoch zogen die Schützlinge von VfL-Trainer Olaf Hillje nach 19 Minuten mit 10:4 erst einmal davon.

„Dann ließ uns unsere Feinmotorik im Stich“, monierte Rastedes Betreuer Zange und zählte auf: „Zu oft Kreis übertreten, abgestanden und Schrittfehler begangen.“ Das brachte die Gastgeber in Ballbesitz, sodass sie durch einen 7:0-Lauf mit 11:10 den Spielstand drehten. Dennoch konnte Rastede mit einer Führung in die Pause gehen.

In der zweiten Halbzeit kamen die VfL-Handballer zu guten Chancen, aber Tom Büttner im Wilhelmshavener Tor konnte die Würfe immer wieder entschärfen. Die Führungen wechselten schließlich bis zum Abpfiff hin und her. Rastedes etatmäßige Außenspieler Philipp Fuhrken und Carsten Bäcker mussten wegen Blessuren auf die Bank.

Sekunden vor Schluss lagen die Ammerländer noch 24:23 vorn. Der Vorsprung wurde jedoch nicht über die Ziellinie gerettet – Wilhelmshaven kam noch einmal in Ballbesitz und konnte mit dem Schlusspfiff zum Ausgleich einnetzen. Für den Moment ein ärgerliches Ende – „mit einem Punkt in Wilhelmshaven wäre jedoch vor Anpfiff jeder zufrieden gewesen“, resümierte Zange.

Nun hat Rastede vier Wochen Pause. Am 26. Oktober geht es in Bohmte beim aktuellen Vierten darum, weitere Punkte aus der Ferne für das ursprünglich ausgesprochene Ziel Klassenerhalt zu entführen.

VfL: Jürgens, Lübkemann im Tor – Sklorz (1 Tor), Harms (6 Tore), Voss (5), S. Bäcker (2), C. Bäcker (3), Zinkgraf, Wemken (5), P. Fuhrken (2), Meinen.

Zeitstrafen: WSSV 2; VfL 4.

Siebenmeter: WSSV 5 (2 verwandelt); VfL 0.