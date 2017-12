Seggern Silvester steht vor der Tür und der Jahreswechsel wird in Deutschland traditionell mit lauten Knallern und buntem Feuerwerk gefeiert. Dabei gilt es jedoch einiges zu beachten. Die NWZ hat mit Experten die wichtigsten Fragen rund um die Silvesternacht und Feuerwerke geklärt.

Welches Feuerwerk ist in diesem Jahr angesagt ?

„Der Trend liegt eindeutig beim Batteriefeuerwerk. Da muss man nur ein Mal anzünden und hat gleich das ganze Feuerwerk in der Luft“, berichtet der professionelle Pyrotechniker Hartmut Ahlers aus Seggern. Der ehemalige Baumschulist veranstaltet vom 28. bis 30. Dezember einen Feuerwerksverkauf auf dem Gelände der Baumschule Ahlers an der Seggerner Straße in Seggern und weiß, was seine Kunden wollen.

Was ist aus den Chinaböllern geworden ?

Der klassische Chinaböller sei zwar noch gefragt, werde aber fast nur von jungen Erwachsenen gekauft. „Die Leute legen mehr Wert auf Lichteffektfeuerwerke“, sagt Ahlers.

Warum wird mehr Batteriefeuerwerk gekauft ?

„Das hängt mit den Gesetzen zusammen. Früher durfte ein Feuerwerkskörper nur 20 Gramm Explosionsstoff beinhalten“, erklärt Ahlers. Das sei heute auch noch so, die Einzelknaller dürften seit einigen Jahren aber zu Batterien, und die wiederum zu Paketen verbunden werden. „Die können dann bis zu 2 Kilo Explosionsmasse enthalten und Minutenlang feuern. Das hat es früher so nicht gegeben und stößt auf immer mehr Gefallen beim Käufer“, sagt Ahlers.

Darf man so viel Explosionsstoff transportieren ?

Auch auf diese Frage weiß Ahlers eine Antwort: „Ja, selbst wenn man sich das Auto randvoll mit handelsüblichem Feuerwerk packt, sollten noch alle Bestimmungen erfüllt sein“, erklärt er.

Wo ist das Knallen im Ammerland verboten ?

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund weist darauf hin, dass Böller, Raketen und ähnliche Pyrotechnik nicht in direkter Nähe von Altenheimen, Kinderheimen, Kirchen, Krankenhäusern, sowie Reet- und Fachwerkhäusern abgebrannt werden darf.

Besondere Rücksichtnahme gilt darüber hinaus in Gewerbegebieten, in denen Gefahrstoffe lagern, außerdem in der Nähe von Altenheimen, Sammelunterkünften, Tankstellen und Tierheimen.

Was mache ich mit meinen Haustieren ?

„Haustiere wie Hund und Katze behält man während der Knallerei am besten im Haus“, empfiehlt Hartmut Ahlers. „Es ist sinnvoll das Zimmer, in dem sich das Tier befindet, zu beleuchten und eine normale Geräuschkulisse zu schaffen.“ So stelle man sicher, dass sich das Haustier nicht durch einen plötzlichen Knall oder Lichtblitz erschrecke und Panik bekomme.

Wer haftet für Schäden an Autos oder Häusern ?

Generell gilt, dass der Verursacher von Schäden für diese haftet. Wenn man einen Schaden aber zum Beispiel erst am Neujahrsmorgen feststellt, ist es nahezu unmöglich, einen Verursacher zu bestimmen.

„In so einem Fall reguliert die eigene Versicherung den Schaden“, erklärt Sebastian Leutloff, Versicherungsvertreter bei der Ammerländer Versicherung. Bei Schäden am Auto sei das die KFZ-Versicherung – allerdings nur, wenn der Geschädigte über eine Vollkaskoversicherung verfüge. „Eine Teilkaskoversicherung reicht in so einem Fall leider nicht aus“, erklärt Leutloff weiter.

Bei Schäden am Haus dagegen komme die Gebäudeversicherung zum Tragen, die noch bis Ende der Neunzigerjahre Pflicht für jeden Hausbesitzer war. „Wenn im Haus selbst etwas kaputt geht, greift die Hausratversicherung“, sagt Leutloff.