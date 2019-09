Sonntag sind die Motorrad-Fahrer gefordert

Für Sonntag, 29. September, laden die Motorradturniersportfreunde Weser-Ems zur letzten Veranstaltung des Jahres ein. Auf dem Platz der Firma „Reifen Reil“ in Westerstede, Langebrügger Straße 4, wird ab 10 Uhr der Start für einen Motorrad-Slalom freigegeben. Teilnehmen kann jeder Führerscheininhaber mit einer Serienmaschine. Auch Jugendliche und Kinder gehen wieder an den Start – mit ihren entsprechenden Maschinen. Dieses Mal muss ein etwa 400 Meter langer, mit Pylonen abgesteckter Rundkurs auf Zeit gefahren werden. Die Zeitnahme erfolgt per Lichtschranke. Von 9.30 bis 11.30 Uhr sind Nennungen möglich. Die Teilnahme kostet zehn Euro, Kinder und Jugendliche sind mit fünf Euro dabei. Für Schaulustige und Teilnehmer stehen Getränke und Speisen zum Kauf bereit. Die Veranstaltung ist durch den ADAC Weser-Ems genehmigt und entsprechend versichert.

