Spannendes Finale

Spannung bei der Speedway-Liga-Nord in Moorwinkelsdamm: Nach Abschluss der Vorrunde kommt es am Samstag, 24. August, ab 16 Uhr in der SVG AG Arena in Moorwinkelsdamm am Linsweger Weg zum großen Finale der diesjährigen Serie.

Nach dem letzten Rennen in Brokstedt (Schleswig- Holstein) liegt das Team aus Moorwinkelsdamm punktgleich mit den Brandenburgern aus Wittstock, je 7 Matchpunkte, an der Spitze der Tabelle.

Auch die Mannschaft aus Brokstedt konnte mit ihrem Heimsieg einen Sprung auf den 3.Tabellenplatz machen und ist mit den eingefahrenen 6 Match-Punkten noch im Titelrennen dabei. Der MSC Dohren aus dem Emsland steht als 4.Team am Start. Jedes Team besteht aus 3 Fahrern der 500 ccm Klasse, und 2 Junior Fahrern der 250 ccm Klasse. In jedem Lauf geht 1 Fahrer jeder Mannschaft an den Start. Nach 20 Vorläufen und zwei Finals steht der Sieger mit der höchsten Punktzahl fest. Vormittags ab 10 Uhr findet der 5. Lauf des ADAC Weser Ems Bahnsport-nachwuchs Cup statt. Hier ist in der Klasse 50 ccm Thies Schweer aus Zetel am Start. Im Moment steht der 10 -jährige auf dem 2. Rang in der ADAC-Weser-Ems Cup Wertung.BILD: