Spohle /Conneforde „Wir hoffen, dass das Wetter in diesem Jahr mitspielt“, sagt Dennis Gorski. Er ist Pressesprecher des im November 2016 gegründeten AC Spohle. Im vergangenen Jahr hätte das erste vom neuen Verein selbst organisierte Autocrossrennen am Dünenweg in Conneforde stattfinden sollen. Aufgrund starker Regenfälle hatte es jedoch sehr kurzfristig abgesagt werden müssen. Am kommenden Wochenende startet der Verein einen neuen Versuch: Gut 120 Starter wollen dann im fünften Lauf zur Nordwestdeutschen Meisterschaft in insgesamt 13 Klassen am Dünenweg in Conneforde antreten.

Autocross: Da gehen etwa in den Serien-Klassen Fahrzeuge an den Start, die zuvor „normale“ Pkw waren und für Autocrossrennen umgebaut wurden. Da fliegt alles raus, was nicht unbedingt gebraucht wird: Übrig bleiben Pedale, Schaltung, Lenkrad, ein verkleinerter Tank, der ins Innere des Fahrzeugs verlegt wird. Keine Instrumente – und statt Glasscheiben Gitter, ein Schutzkäfig, Vollschalensitz und Fünf- oder Sechspunkt-Gurte. Schließlich kann es beim Autocross auch ruppig zugehen. „Wir dulden Berührungen der Fahrzeuge“, sagt Gorski, „absichtliches Abdrängen jedoch geht beispielsweise gar nicht.“ Das unterscheidet Autocross auch von Stockcar-Rennen. Streckenposten an der rund 600 Meter langen Strecke auf einem gewalzten Acker-Boden haben da ein überaus wachsames Auge aufs Fahrgeschehen.

Mehrere Runden werden die Fahrzeuge auf der gut 600 Meter langen Strecke jeweils absolvieren müssen – bei zehn bis 16 Fahrern pro Feld. Und manchmal geht es da nicht ohne Prellungen oder Überschläge ab, denn beim Autocross gilt: Wer zuerst im Ziel ankommt, ist Sieger. Entsprechend sind auch die Fahrer ausgerüstet: feuerfester Anzug, feuerfeste Unterwäsche, Halskrause, Helm, Schutzbrille.

Schon 14-Jährige dürfen nach einem entsprechenden Fahrlehrgang an Autocrossrennen teilnehmen, einen Führerschein benötigt man dafür nicht, weiß Gorski. Auch am kommenden Wochenende werden zwei Jugendklassen an den Start gehen – und somit auch 14-Jährige mitfahren, kündigt Gorski an.

Am Samstag, 18. August, finden zunächst von 16 bis 18 Uhr Trainingslaufe am Dünenweg statt. Der Eintritt dazu ist frei. Am Sonntag, 19. August, ist ab 10 Uhr Renntag. Bis etwa 18 Uhr geht es dann in 13 Klassen auf die Rennstrecke. Der Eintritt beträgt 8 Euro, Parkplätze sind ausgeschildert und liegen in direkter Nähe zur Rennstrecke.

„Es war auch angesichts der langanhaltenden Trockenheit nicht einfach, die Genehmigung fürs Rennen zu bekommen“, sagt Gorski. Auf jeden Fall werden die Freiwilligen Feuerwehren Spohle und Metjendorf vor Ort sein, berichtet der Pressesprecher. insgesamt stehen 100 000 Liter Wasser zum Löschen bereit. Und jedes Fahrerteam muss einen Feuerlöscher dabei haben. „Noch einen Ausfall eines Rennens können wir uns einfach nicht leisten“, macht Gorski deutlich, dass der junge Verein da finanziell auch unter Druck steht.

Am Sonntag wird auch ein Rennen ausschließlich für Frauen stattfinden – in der Ladyklasse. „Da dürfen keine Männer antreten“, sagt der Pressesprecher: „Die Frauen dürfen aber überall bei den Männern mitfahren.“