Süddorf In vielen Dörfern sind sie der gesellschaftliche Kitt – Ortsvereine, Ortsbürgervereine und wie sie nicht alle heißen. Sie sorgen dafür, dass im Dorf was los ist, schließen sich mit Vereinen und Institutionen kurz, um aktiv das Dorfleben zu gestalten. Herbert Runge und Wilfried Roßkamp, beide 66 Jahre alt, stehen stellvertretend für all diejenigen, die sich für ihre Dorfgemeinschaft einsetzen. Doch wie schwierig ist es in der heutigen Zeit, für eine Gemeinschaft zu sorgen?

100-Jähriges steht bevor

Einmal im Monat trifft sich der Vorstand des Ortsvereins Süddorf turnusmäßig. „Dann machen wir kurzfristig Termine ab“, sagt Herbert Runge. Denn zu organisieren oder zu bauen gibt es immer irgendwas. „Das Schöne ist, dass wir aus dem Dorf viel Unterstützung von unseren Rentnern bekommen“, lobt Runge, der 1988 als 2. Vorsitzender begonnen hat und seit 1988 den Ortsverein leitet. „Pflaster aufnehmen, Baum einsetzen, Prellbock aufstellen“, nennt Runge einige Beispiele. Der Prellbock ist ein Original, als in Süddorf noch Torf per Bahn transportiert wurde. „Wir haben uns ein kleines Freilichtmuseum gebaut“, erklärt der Süddorfer. Und das kann sich wahrlich sehen lassen.

Die Liste der Veranstaltungen, die der Ortsverein Süddorf über das Jahr verteilt organisiert, ist lang: Müllsammelaktion im Frühjahr, Radtour, Dielenabend, Laternenlauf, Seniorennachmittag, Nikolausmarkt. „Wenn wir merken, dass eine Veranstaltung nicht mehr richtig läuft, probieren wir auch schon mal was anderes“, sagt Runge. So wie das „Wintervergnügen“, das nach 35 Jahren nur noch eine Hand voll Bürger anlockte – es wurde in einen Überraschungsabend im Sommer umgemünzt.

Wer älter als 80 ist, wird besucht

Hinzu kommt, dass alle Mitglieder, die älter als 80 sind, zu ihren Geburtstagen besucht werden. Derzeit sind es um die 20 – die Älteste, Hanni de Buhr, wird in diesem Jahr 100. Sie ist älter als das Dorf, in dem sie lebt – denn Süddorf wird erst ein Jahr später 100.

Zu diesem Zweck hat der Ortsverein einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der die Geschichte des Dorfes aufarbeiten und in Buchform festhalten will. „Für das Buch hören wir uns viel um und versuchen, alte Sachen zu bekommen“, beschreibt Runge. „Seit 2018 haben wir schon ganz schön viel gesammelt“, findet Wilfried Roßkamp. In einem Jahr soll das Buch fertig sein.

„Zwei bis drei Stunden sind das pro Woche schon, die man investiert“, überlegt Wilfried Roßkamp, 2. Vorsitzender und Mitglied seit 1976. „Aber als Rentner nimmt man sich einfach die Zeit“, fügt Herbert Runge an. So wie im Jahr 2017, als ein Sturm ein Buswartehäuschen „um einige Meter versetzt hat“, wie es Runge formuliert. „Die Gemeinde hat ein Neues bezahlt und wir haben die Vor- und Nacharbeiten erledigt.“ Auch an der Dorfentwicklung in Edewecht-West sind sie beteiligt.

50 Jahre: Ortsvereins-Jubiläum

Natürlich erledigen Runge und Roßkamp all diese Dinge nicht allein. Kassenwartin Anke Klause, Schriftführer Bernd Fiedler, Annika Lohmann und Günter Röbber vom Festausschuss – all diese Menschen leisten ihren Teil, damit die Dorfgemeinschaft funktioniert. „Wenn wir irgendwas haben, kommt Günter sofort mit dem Trecker“, konkretisiert Roßkamp. Das geballte Engagement zeigte sich jüngst auch bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Ortsvereins, das mit 80 Personen im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert wurde.

„Für 20 Euro waren Getränke und Essen mit drin“, erinnert sich Roßkamp, „denn wir wollen da ja nichts dran verdienen“. Zwei Zelte waren vorm Dorfgemeinschaftshaus aufgebaut, es gab Musik, Kaffee und alles, was das Herz begehrte. Sogar einen offiziellen Empfang mit Bürgermeisterin Petra Lausch hatte der Ortsverein organisiert, mit 34 geladenen Gästen.

Doch wie ist es um die Zukunft des Ortsvereins bestellt? „Die jüngsten Mitglieder sind Anfang 20“, sagt der 1. Vorsitzende, „doch der Großteil ist zwischen 50 und 70“. Wenn sie selbst, Runge und Roßkamp, mal keine Lust mehr hätten, dann würde es schon schwierig werden. Herbert Runge wird nachdenklich: „Junge Leute zu kriegen, das ist schwierig. Man kann das zwar verstehen, die stehen im Beruf und haben Kinder, aber damals war das anders. Da war es selbstverständlich, dass man sich im Verein engagierte.“

Gemeinsame Feier: Süddorf und Husbäke

Der nächste große Termin ist nun das 100-Jährige des Örtchens Süddorf, das gemeinsam mit dem Ortsverein Husbäke gefeiert werden soll, weil Husbäke im Jahr 1920 seinen Namen bekommen hat.

Das Jubiläum soll in Süddorf und Husbäke gefeiert werden – mit einem Pendelbus, damit die Leute auch hin- und herkommen. Bis dahin hat der Ortsverein, und damit Herbert Runge und Wilfried Roßkamp, wieder einiges zu tun.