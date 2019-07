Vreschen-Bokel Tanzschule für Jugendliche, sportliche Aktivitäten für Jung und Älter, Kunstkreis, Skat- und Rommé-Gemeinschaft: Vielfältige Aktionen füllen das Dörpshus „Bokeler School“ nahezu täglich mit Leben. Die frühere Vreschen-Bokeler Dorfschule hat sich längst zum Mittelpunkt für dörfliches Miteinander entwickelt.

Viel ist hier los

„Hier ist immer was los“, macht Sandra Adams, Vorsitzende des Ortsbürgervereins (OBV) Vreschen-Bokel deutlich und zählt die festen Gruppen auf: montags eine Tanzschule mit einem Jugendkurs und abends die Step-Aerobic-Gruppe des VfL Vreschen-Bokel unter der Leitung von Gunda Sperlich, dienstags die Skat- und Rommé-Gemeinschaft (Kornelius Smit) im Wechsel mit der Kunstgruppe (Hilke Achtermann), mittwochs das Seniorenturnen des VfL (Elfriede Schaa) und alle vier Wochen die Gruppe Senioren 60 plus (Gerda und Jochen Nagel) und donnerstags belebt die Rückenschule mit drei Gruppen den großen Saal der „Bokeler School“.

Die Wochenenden sind für dörfliche Veranstaltungen und für private Feierlichkeiten vorbehalten. „Der Ortsbürgerverein vermietet die Räumlichkeiten nach Absprache für private Feierlichkeiten“, sagt Sandra Adams, die auch die Terminvergabe regelt (Telefon 01 76/24 26 30 48). Festgelegt habe der OBV als untere Altersgrenze den 25. Geburtstag.

Bis 1972 Schule

Im Juli 1972 schloss die Bokeler Schule ihre Pforten. Damit fand eine über 300-jährige Schulgeschichte für das Dorf ihr Ende. Vorübergehend fanden Turn- und Reiterverein in den Räumen eine Bleibe, ehe die Gemeinde 1990 die Schule zu einem Wohnheim für begrenzte Zeit für Asylanten und Übersiedler umbaute.

Im Januar 1998 hat die Gemeinde Apen das Gebäude an den OBV Vreschen-Bokel übergeben. „Die Bürger hatten das ehrgeizige Ziel, dem Gebäude sein ehemaliges Aussehen zurückzugeben“, betont Klaus Dumrath vom Vorstand des OBV. Mit vereinten Kräften seien die ersten Aufräumarbeiten schon im Januar 1998 umgesetzt worden.

OBV kümmert sich

„Zuerst haben wir um das Gebäude herum aufgeräumt, Büsche und Sträucher ausgelichtet, bevor die Räumlichkeiten zu einer ganz großen Baustelle wurden“, erzählt Charly Weber vom OBV. Der Umbau sei mit vielen freiwilligen Helfern bewerkstelligt worden. Innenwände seien entfernt worden, um die Klassenräume in ihrem alten Zustand wiederherzustellen, Fenster wurden zu Terrassentüren umgebaut, eine neue Treppe eingebaut und die sanitären Anlagen modernisiert, eine Küche eingebaut, Abwasserleitungen neu verlegt und weitere Arbeiten mehr.

„Der alte Holzfußboden in den Klassenräumen wurde abgeschliffen, neu bearbeitet und ist in seinem ursprünglichen Zustand erhalten“, macht Charly Weber deutlich. „Wir wollten der alten Schule ein modernes Flair geben“: Diesen Antrieb hätten die vielen Helfer und Helferinnen verfolgt und mit 4800 Arbeitsstunden Eigenleistung erfolgreich umgesetzt.

Mit finanziellen Mittel aus dem Programm Dorferneuerung und mit Gelder von der Gemeinde Apen sei das Projekt unterstützt worden. Das Dörpshus „Bokeler School“ wurde am 17. Juli 1999 offiziell eingeweiht.

2009 wurde eine Remise neben dem Dörpshus gebaut, um Material und Gerätschaften des OBV zu lagern.

Fest im Oktober

Das 20-jährige Bestehen des Dörpshuses „Bokeler School“, das an der Hauptstraße 666 liegt, wird in diesem Jahr noch gefeiert. Das Geburtstagsfest ist für Sonntag, 20. Oktober, ab 14 Uhr geplant. Einladen will der OBV zum „Tag der offenen Tür“. Unter anderem werden Kurzfilme und Fotos des Dörpshuses und von Veranstaltungen gezeigt.

„Die Bokeler School ist für den Ort eine Bereicherung, wo sich Jung und Alt treffen, ein schöner Veranstaltungsort und ein beliebter Dorfmittelpunkt“, bringt es Klaus Dumrath auf den Punkt.