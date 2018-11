Westerstede

Westerstederin Braucht Viel Geduld Suche nach neuem Hausarzt dauert sechs Monate

Alles lief gut in der neuen Heimat, nur eines war verdammt schwierig: Nach ihrem Umzug hat Änne Goers in Westerstede keinen neuen Hausarzt gefunden. Dabei gilt die Stadt als gut versorgt. Wer kann in solch einer Situation helfen?