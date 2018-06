Wahnbek Das für Sonntag, 17. Juni, geplante Seifenkistenrennen in Wahnbek fällt auch in diesem Jahr ins Wasser. „Wir haben uns gestern Abend schweren Herzens entschieden, das Rennen abzusagen“, sagte Sascha Speckmann, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins Wahnbek-Ipwege-Ipwegermoor, am Dienstag auf Anfrage. Der Grund: Es habe zu wenig Anmeldungen gegeben. Nur etwa 15 Teilnehmer hätten sich gemeldet – zu wenig, um den aufwendigen Auf- und Abbau zu rechtfertigen. Die angemeldeten Teilnehmer seien noch am Montagabend informiert worden, sagte Speckmann.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Ortsverein das Seifenkistenrennen mangels genügend Teilnehmern absagen müssen. Da hatte der Termin noch unmittelbar nach den Sommerferien gelegen. Dieses Mal hatten sich die Organisatoren deshalb auf einen Termin vor den Ferien verständigt, konnten jedoch erneut nicht genügend Teilnehmer motivieren.

Auch wenn dazu noch einmal Gespräche im Vorstand geführt werden müssen, dürfte dies wohl der letzte Versuch gewesen sein, ein Seifenkistenrennen in Wahnbek zu veranstalten. „Ende des Monats haben wir Vorstandssitzung, da werden wir dann offen darüber sprechen“, sagte Speckmann. Gleichzeitig solle dann überlegt werden, welche Veranstaltung der Ortsverein alternativ anbieten könnte. „Dazu müssen wir aber erst einmal ermitteln, was die Leute interessiert“, sagte Speckmann.

2012 war nach langer Pause wieder ein Seifenkistenrennen in Wahnbek veranstaltet worden. Anlass war seinerzeit das 888-jährige Bestehen des Ortes, das gefeiert wurde. Jahre zuvor hatte der Ortsverein schon einmal ein Seifenkistenrennen angeboten. Auch damals war das Interesse aber immer geringer geworden. Wegen der zahlreichen Neubaugebiete, die dann in Wahnbek entstanden, hatte der Ortsverein sich 2012 zu einer Neuauflage entschieden.