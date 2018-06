Wehnen Im vergangenen Jahr machte eine Unwetterwarnung den Organisatoren des Sommerlaufs in der Karl-Jaspers–Klinik einen Strich durch die Rechnung – in diesem Jahr wird das hoffentlich nicht wieder passieren: Am Mittwoch, 6. Juni, um 17 Uhr soll der erste Startschuss fallen. Eingeladen zum Gesundheitslauf sind auch in diesem Jahr wieder alle lauffreudigen Patienten, Mitarbeiter, Gäste und Partner der Karl-Jaspers-Klinik (KJK).

Das Motto heißt in diesem Jahr „Gesund mit allen Sinnen“. Sport und Bewegung sind Gesundheitsprävention pur und tun gut bei psychischen Krankheiten, sie lenken ab und bringen Spaß und Freude. Abgerundet wird das Programm rund um den Sommerlauf durch einen Gesundheitsmarktplatz, hier werden verschiedene Angebote, die ein gesundheitsbewusstes Verhalten fördern, präsentiert.

Der KJK-Sommerlauf bietet wie immer vier unterschiedlich lange Strecken: 1500, 3000, 5000 und 10 000 Meter. Um 16 Uhr beginnt das Aufwärmprogramm für die Läufe.

Das Teilnehmerfeld besteht auch in diesem Jahr wieder sowohl aus trainierten Sportlern wie Läufern, die einfach Spaß an der Bewegung und einer schönen Sportveranstaltung haben. Prämiert wird deshalb auch nicht nach Zeit: Preise bekommen die drei Teams mit den lustigsten Teamnamen sowie die drei mitgliederstärksten Teams. Die Strecken sind nicht amtlich vermessen. Die Streckenposten werden von SchülerInnen des Ammerländer Ausbildungszentrums für Gesundheitsberufe (AAfG) in Westerstede gestellt.

Ein buntes Mitmachprogramm rund um das Thema Gesundheit startet an diesem Nachmittag bereits um 15 Uhr. Angebote für Jung und Alt sind unter anderem: Spinning, Klettern an einer Kletterwand, Lauftipps für Einsteiger, Volleyball, Torwandschießen, Qi Gong, Jin Shin Jyutsu, Bewegung für Senioren, Gesundheitscheck, Ernährungsberatung und Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Alle Mitmachangebote sind für die Besucher kostenfrei und eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Auch ist es möglich, an diesem Nachmittag das Sportabzeichen zu erlangen (notwendig hierfür ist die Teilnahme am 3 000-Meter-Lauf), einzig der Schwimmnachweis über 200 Meter muss entweder vorgelegt oder nachgereicht werden.

Abgerundet wird der Nachmittag durch ausgewogene Snacks wie frisches Obst und Gemüse, Leckereien aus dem Melkhus und Salate. Es gibt aber auch die klassische Bratwurst vom Grill. Ende ist gegen 19.00 Uhr.

Wer sich nicht online für den Sommerlauf angemeldet hat, kann das am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr auf der Wiese vor dem Casino für acht Euro nachholen – dort findet auch das Sommerfest statt. €