Westerstede /Bad Zwischenahn So hatten sich die Oberliga-Volleyballteams aus dem Ammerland ihre Auswärtsspiele nicht vorgestellt. Sowohl die Volleyballer der VSG Ammerland II als auch die Frauenmannschaft der TSG Westerstede kassierten deutliche 0:3-Niederlagen.

Nun geht es für beide Teams in die Vorbereitungsphase für die nächsten Heimspiele, die am 23. und 24. November anstehen. Dann müssen die Ammerländer punkten, um wieder in die Spur zu finden. „Das wird für uns ein knackiger Heimspieltag“, prophezeit VSG-Trainer Arne Döpke.

• Männer, Oberliga

TuS Bersenbrück - VSG Ammerland II 3:0 (25:19, 25:23, 25:17). Gegen den neuen Tabellendritten gab es eine klare Niederlage. „Keiner meiner Spieler hatte das Gefühl, heute am Limit gewesen zu sein. Die Niederlage geht in Ordnung, Bersenbrück war ein guter Gegner, der das Level konstant hochgehalten hat“, beschrieb VSG-Trainer Arne Döpke die Partie.

Nur im zweiten Durchgang war die VSG-Reserve nah dran am Satzgewinn. „Bei uns hat es sich jedoch durch alle Elemente und Spielpositionen gezogen, dass wir immer wieder Fehler gemacht haben. Am Ende haben wir somit verdient verloren“, sagte Döpke.

• Frauen, Oberliga

BTS Neustadt - TSG Westerstede 3:0 (25:13, 25:19, 25:20). Im Kellerduell gingen die weiterhin punktlosen Ammerländer leer aus. „Im ersten Satz waren wir überhaupt nicht im Spiel, in den anderen Durchgängen waren wir lange nah dran“, sagte TSG-Trainer Moritz Döpke.

In Satz zwei konnte die TSG bei 19:19 ausgleichen, im dritten Satz konnten die Gäste auf 18:19 verkürzen. In beiden Fällen lief im Anschluss aber nicht mehr viel zusammen, so dass Neustadt die Punkte in eigener Halle behalten konnte. „Uns hat am Ende die Coolness gefehlt, wenn es wichtig wurde. Wir haben uns zu schwer getan, in diesen Phasen zu punkten“, sagte Döpke. Zudem verfügte Neustadt über zwei starke Außenangreiferinnen, die von ihrer Zuspielerin immer wieder gut ins Spiel gebracht wurden.

Döpke sah jedoch auch positive Aspekte. „Die Mädchen haben sich auf dem Feld zufriedener gefühlt, als zuletzt. Es war ein kleiner Schritt nach vorne, der Frust war am Ende aber groß, weil heute ein Punkt möglich gewesen wäre“, haderte Trainer Döpke.