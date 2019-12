Westerstede /Bad Zwischenahn Mit sieben Siegen aus neun Spielen haben die Volleyballer der VSG Ammerland die Hinrunde in der Regionalliga abgeschlossen. Jetzt will das Team beweisen, dass es zurecht auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Dazu wollen die Ammerländer an diesem Samstagabend um 20 Uhr beim MTV Hildesheim nicht ins Stolpern geraten.

„Letztes Jahr konnten wir zu diesem Zeitpunkt die Herbstmeisterschaft feiern, sind am Ende aber nur Zweiter geworden. Vielleicht können wir das Ergebnis in diesem Jahr umdrehen“, sagt VSG-Trainer Torsten Busch mit einem Lachen. Er bleibt jedoch realistisch. Giesen II werde wohl nicht mehr einzuholen sein, daher müsse sein Team aber unbedingt den zweiten Tabellenplatz verteidigen. „Für diesen Ziel brauchen wir gegen Hildesheim die volle Punktzahl. Gegen die vermeintlich schwächeren Teams dürfen wir nichts mehr liegenlassen“, betont Busch.

Jahresabschluss mit Derby Zwei Tage vor Weihnachten sind die Volleyballer der VSG Ammerland noch einmal im Einsatz. Am 22. Dezember erwarten die Ammerländer in Bad Zwischenahn den Oldenburger TB zum Nachbarschaftsduell. Am zweiten Spieltag der Saison hatte die VSG im Derby groß aufgespielt. Mit 3:0 sicherten sich die Ammerländer die volle Punktausbeute. Weiter geht es für die VSG in 2020 dann am 11. Januar mit dem Auswärtsspiel bei weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer TSV Giesen II.

Den nächsten Kontrahenten, der mit neun Punkten den Abstiegsrelegationsplatz belegt, kann der VSG-Coach hingegen schlecht einschätzen. Zu unterschiedlich waren die Ergebnisse, die die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf eingefahren hat.

Das Hinspiel hingegen war eine klare Angelegenheit. Zwei Sätze entschied die VSG mit 25:19 und 25:16 klar für sich, lediglich im zweiten Spielabschnitt wurde es bei 29:27 noch einmal knapper. Dieses Ergebnis und die Erkenntnisse aus dieser Partie will Busch aber nicht überbewerten. Schließlich sei es ein Auftaktspiel in die Saison gewesen, in dem viele Elemente einfach noch nicht eingespielt waren – auf beiden Seiten.

Im Vergleich zur Vorwoche wird der Coach bei den Ammerländern wieder einige Umstellungen vornehmen. Da Dirk Achtermann fehlt, rückt Thomas Adelmann zurück auf die Liberoposition. Wie seine erste Sechs aussehen wird, weiß Busch noch nicht genau. Schließlich haben sich zuletzt einige Spieler hervorgetan und sich für mehr Einsatzzeit empfohlen.