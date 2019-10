Westerstede /Bad zwischenahn Wenn Torsten Busch, der Trainer der Volleyballer der VSG Ammerland, auf die dreiwöchige Spielpause in der Regionalliga zurückblickt, spricht er von keiner schönen Zeit. „Die 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Gießen hat uns doch ziemlich zurückgeworfen. Gerne hätten wir die direkte Chance auf ein neues Erfolgserlebnis gesucht. Doch in der dreiwöchigen Pause und den Trainingseinheiten hat die Niederlage auf die Moral gedrückt“, sagt der erfahrene VSG-Coach.

Diese Chance bekommen seine Schützlinge, nun mit etwas Verspätung, an diesem Samstag. Um 19.30 Uhr treten die Ammerländer dann beim Aufsteiger VC Osnabrück an. Obwohl die Gastgeber in drei Begegnungen bisher erst zwei Sätze und noch keine Punkte gewinnen konnten, rechnet Busch nicht mit einer einfachen Partie. „Vor allem der Start wird schwierig, wenn du drei Wochen aus dem Wettkampfrhythmus raus bist. Damit müssen jetzt alle Teams kämpfen. Ich hoffe aber, dass wir das als erfahrene Mannschaft einfacher wegstecken können“, gibt sich Busch optimistisch.

Die Favoritenrolle liegt zwar bei den Ammerländern, die momentan auf Rang drei in der Tabelle stehen. „Aber gegen einen hochmotivierten Aufsteiger mit dem eigenen Publikum im Rücken wird das kein einfaches Auswärtsspiel“, weiß auch Busch. Ob den Gastgebern jedoch der Druck, immer noch ohne Punkt dazustehen, schadet oder sie antreibt, vermag Busch noch nicht so recht zu entscheiden.

Generell möchte der VSG-Trainer den Fokus stärker auf sein eigenes Team legen. „Wir konnten zwar in den drei Wochen aufgrund einiger Ausfälle nicht im Vollgas-Modus trainieren, wollen jetzt aber die meist positiven Eindrücke aus den ersten drei Saisonspielen bestätigen“, hofft der Coach. Er ist vor allem gespannt, ob die jungen Spieler, wie zum Beispiel Timo Pundt und Simon Adelmann, ihre gute Entwicklung in ihrer Premierensaison bei der VSG weiter vorantreiben können.

So habe man auch bei der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Gießen II gesehen, was möglich ist und wo die Reise der VSG hingehen kann, lobt Busch: „Wir hatten einen guten Start mit starken Phasen, können diese Leistung aber noch nicht stabil über eine gesamte Partie auf diesem Level halten.“ Er hofft darauf, dass sein Team in diesem Lernprozess den nächsten Schritt in der Auswärtspartie in Osnabrück gehen kann und sich möglichst auch mit Punkten belohnt.