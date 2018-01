Westerstede Ausgelassene Stimmung herrschte am Sonntagnachmittag in der Westersteder Hössensporthalle. Die Basketballer der TSG Westerstede ließen sich von ihren Fans ausgiebig feiern. Auf dem Papier ist der 86:64 (47:32)-Erfolg gegen die Weser Baskets zwar auch nur zwei Punkte wert. In der Regionalliga-Tabelle konnten die Ammerländer den Abstand auf die Verfolger aus dem Tabellenkeller aber vorerst auf drei Punkte ausbauen.

„Das war heute ein richtig wichtiger Sieg. Nach dem Erfolg gegen Göttingen wollten wir gegen einen direkten Konkurrenten in eigener Halle gleich nachlegen. Das ist uns heute super gelungen“, freute sich TSG-Trainer Nenad Cirkovic, dessen Team nun bei elf Punkten steht, während die Gäste mit acht Punkten auf den vorletzten Platz zurückfielen.

Obwohl die Westersteder auf die angeschlagenen ProB-Spieler Armin Musovic und Robert Drijencic verzichten mussten, zeigten die Gastgeber von Beginn an, wer die Punkte mehr wollte. Denn offen war die Partie eigentlich nur in der Anfangsphase. Das 15:14 für die Gäste in der sechsten Minute durch zwei getroffene Freiwürfe von Dion Braimoh war die einzige Führung, die die Weser Baskets im Ammerland erzielen konnten.

Basketball Männer, Regionalliga Männer, Regionalliga TSG Westerstede - Weser Baskets 86:64 (47:32) TSG: Borchers (17), Ceesey (3), Hollatz (11), Isemann (14), Langovic (1), Niehus (5), Pruitt (13), Röglin (3), Schröder (19) beste Werfer Baskets: Kriese (25), Braimoh, Köhler (jeweils 9) Nächster Spieltag: Samstag, 3. Februar, 19.15 Uhr: BBC Rendsburg Twisters - TSG Westerstede

Ein getroffener Zwei-Punkte-Wurf von Alieu Ceesey zum 25:20 läutete Ende des ersten Viertels ein. Wirklich in den Rhythmus gespielt hatten sich die Westersteder aber erst Mitte des zweiten Viertels. Ein 10:0-Lauf, den Till Isemann mit einem Dunking über seinen Gegenspieler bei einem Fastbreak beendete, brachte die Gäste völlig aus dem Konzept. Auf dieser Führung konnte sich die TSG in einer nun zerütteten und durch viele Fouls geprägten Schlussphase der ersten Hälfte ausruhen. Mit 47:32 wurden die Seiten gewechselt.

Auf die Gegenoffensive der Gäste wartete man auch im zweiten Durchgang vergeblich - auch, weil die TSG sehr konzentriert den Ball laufen ließ und verteidigte. „Wir haben heute sehr wenige Ballverluste gehabt und beim Rebounding gut aufgepasst“, lobte Trainer Cirkovic. Dass sich zudem jeder TSG-Spieler in die Scoringliste eintragen konnte, freute den Coach doppelt. So konnte Cirkovic entspannt mit ansehen, wie sein Team den Vorsprung stetig ausbaute. Beim 59:39 durch einen Korbleger von Franjo Bochers lagen die Westersteder in der 26. Minute erstmals mit 20 Punkten in Führung. Beim Stand von 70:46 ging es ins letzte Viertel.

Dort ließen beide Mannschaften das Spiel locker ausklingen. Cirkovic wechselte noch einmal ordentlich durch. Erst in der Schlussphase konnten die Gäste das Ergebnis noch ein wenig erträglicher gestalten. Zwischenzeitlich lagen die Weser Baskets sogar mit 30 Punkten (81:51, 35. Minute) zurück. „Das war heute ein wichtiger Schritt und hilft uns, im Rhythmus zu bleiben“, glaubt Cirkovic.