Westerstede Mit einem großen Kader und einer tollen Energieleistung haben die Basketballer der TSG Westerstede den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga eingefahren. Die Eagles setzten sich am Samstagabend mit 88:73 (46:41) in eigener Halle gegen die WSG Königs Wusterhausen durch.

TSG-Trainer Nenad Cirkovic war nach der Partie erleichtert: „Nach zuletzt einigen unnötigen Niederlagen haben wir diesen Sieg unbedingt gebraucht. Nach einigen Startschwierigkeiten haben wir eine tolle Partie gespielt“, lobte er seine Mannschaft.

Basketball Regionalliga Regionalliga TSG Westerstede - WSG Königs Wusterhausen 88:73 (46:41) TSG: Agbakoko (4), Antunovic (12), Borchers (10), Heiken (2), Hemschemeier (6), Hollatz (10), Niehus (15), Rouiller, Schneider, Schröder (29) beste Werfer WSG: Tetzner (25), Schopes (12), Giese (9)

In den ersten beiden Vierteln war es eine Partie auf Augenhöhe. Die Westersteder versuchten mit viel Intensität zu verteidigen und so die Topscorer der Gäste, Christoph Tetzner (25 Punkte) und Thomas Schoeps (12), zu schnellen Abschlüssen zu zwingen. „Unser Plan hat in der ersten Halbzeit noch nicht so gut geklappt. Mit zunehmender Spieldauer konnten wir uns aber immer mehr Vorteile im Rebounding sichern“, lobte Cirkovic.

Richtig ins Rollen kamen die Westersteder erst eine Minute vor dem Ende des zweiten Viertels. Sandro Antunovic vollendete einen Korbleger zum 38:37. Diese Führung gaben die Ammerländer über die gesamte Partie nicht mehr ab. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir den Ball in der Offensive und Defensive gut kontrolliert. Jeder Spieler hat mit seinen Fähigkeiten einen wichtigen Teil zu unserem Sieg beigesteuert“, betonte Cirkovic. Besonders gegen den 2,15 Meter großen Center Norris Agbakoko fand die Offensive der Gäste kein wirkliches Mittel. Immer wieder gelangen dem 18-Jährigen wichtige Blocks.

So konnten die Westersteder ihren Vorsprung am Ende des dritten Viertels auf 64:55 ausbauen. Im Schlussviertel brachte die TSG, angeführt von Topscorer Marcello Schröder mit 29 Punkten, den Sieg souverän über die Zeit und verabschiedete sich vom Tabellenende. Vor allem die gute Mannschaftsleistung, die durch 20 Assists untermauert wird, kam bei den Verantwortlichen der Eagles am Samstagabend gut an.

Trainer Cirkovic gibt allerdings noch keine Entwarnung: „Am Mittwoch im nächsten Heimspiel gegen Alba Berlin II müssen wir diesen Sieg untermauern und die nächsten Punkte holen. Sonst rutschen wir schnell wieder ans Tabellenende. Ich bin aber guter Dinge.“