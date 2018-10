Westerstede Als Sandro Antunovic 50 Sekunden vor Ende der Partie mit einem erfolgreichen Dreipunktwurf zur 77:76-Führung für die TSG Westerstede traf, gab es auf der Bank der Eagles kein Halten mehr. Es war zu dem Zeitpunkt erst die zweite Führung für die Westersteder Regionalliga-Basketballer in der gesamten Partie. Im Anschluss sorgte Nervenstärke in der Defense, sowie ein erfolgreicher Freiwurf von Mathis Röglin für den so lang ersehnten ersten Saisonsieg der Westersteder.

Basketball Männer, Regionalliga Männer, Regionalliga TSG Westerstede - RW Cuxhaven 78:76 (34:41) TSG: Antunovic (7), Hemschemeier (6), Hollatz (20), Niehus (16), Röglin (7), Rouiller, Schneider (2), Schröder (20) beste Werfer RW: Rezendes (25), Gabric (15), Hasenkamm (12)

„Ich kann meiner Mannschaft heute nur gratulieren. Wir haben diesen so wichtigen, ersten Saisonsieg eingefahren und das zudem gegen einen sehr starken Gegner aus Cuxhaven. Die Spieler haben heute nie aufgesteckt und somit am Ende verdient gewonnen“, zeigte sich TSG-Headcoach Nenad Cirkovic nach dem Spiel erleichtert.

Dabei sah es phasenweise nach einem deutlichen Erfolg des Tabellensechsten aus Cuxhaven aus. Bereits von der ersten Minute an setzten die Gäste die Eagles mit zahlreichen erfolgreichen Dreipunktwürfen unter Druck und forcierten zudem zahlreiche Westersteder Ballverluste. Mitte des zweiten Viertels führte der Absteiger aus der ProB bereits mit 19:39.

Jedoch zeigten die Eagles Moral und antworteten auf den Lauf der Gäste mit aggressiver Verteidigung und einem hohen Tempo in der Offensive. Angeführt vom starken Guard-Duo bestehend aus Jacob Hollatz und Piet Niehus, sowie durch Marcello Schröder kämpften sich die Eagles noch vor der Halbzeit wieder auf sechs Punkte heran (35:41).

Doch die Antwort der routinierten Gäste ließ im dritten Viertel nicht lange auf sich warten. Durch zwei Dreier des besten Scorers der Liga, Jordan Rezendes, konnten die Cuxhavener ihre Führung wieder auf elf Punkte ausbauen. Die junge Westersteder Mannschaft konterte aber mit einer unheimlichen Energie. In einer mitreißenden Schlussphase bewiesen die Eagles dann Nervenstärke und triumphierten somit erstmals in dieser Saison.

„Wir wollten den Sieg am Ende einfach mehr als der Gegner“, freute sich Cirkovic und ergänzt: „Zudem haben wir heute gut am Brett gearbeitet und in der Zone gut agiert. Das war zuletzt unsere große Schwäche.“ Einen gewissen Anteil daran hatte auch der bosnische Neuzugang Sandro Antunovic, der neben dem wichtigen Dreier gleich zehn Rebounds verbuchen konnte. „Sandro hat bislang noch gar nicht richtig mit der Mannschaft trainiert. Trotzdem hat er uns heute bereits enorm geholfen“, so Cirkovic.