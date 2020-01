Westerstede Im Vergleich zu den Auswärtsfahrten, die die Basketballer der TSG Westerstede noch in der Regionalliga erlebten, sind die Reisen eine Liga tiefer nur Kurztrips. Dennoch sind die Eagles nun in drei Auswärtsspielen in Folge gefordert. Die erste Reise führt die Ammerländer an diesem Samstag nach Braunschweig, wo sie um 20 Uhr gegen die gastgebende SG antreten müssen.

Trainer Nenad Cirkovic will gar nicht viel über die Spielplangestaltung reden: „Jetzt haben wir drei Auswärtsspiele in Folge, dann ist das halt so. Der Fahrt nach Braunschweig ist in der Liga zwar eine der weitesten, mehr Sorgen mache ich mir aber darüber, mit welchem Kader wir dort antreten können“, sagt der TSG-Headcoach.

Denn wie schon bei der 80:85-Pleite gegen Quakenbrück am vergangenen Samstag könnten den Eagles auch in Braunschweig beim Tabellenfünften wieder einige Eckpfeiler des Teams fehlen. Gegen Quakenbrück standen Cirkovic nur sieben Spieler zur Verfügung, er hofft, dass sich bis Samstag zumindest die angeschlagenen Akteure wieder zurückmelden. „Dazu müssen wir aber noch die abschließenden Trainingseinheiten abwarten“, hält sich Cirkovic knapp.

Ansonsten bleibt der Serbe seiner Linie treu. Um in Braunschweig zu bestehen, müsse sein Team die Basics verinnerlichen. „Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Das heißt, dass wir wieder mehr laufen müssen als der Gegner, gute Lösungen finden müssen und auch im Shooting konstanter werden“, zählt der Coach auf.

Im Hinspiel hatten sich die Eagles den Braunschweigern noch geschlagen geben müssen. Mit 85:66 ging das Spiel in der Westersteder Hössensporthalle an die Gäste – zu wenige Chancen im Rebounding und zu viele Ballverluste hatten sich die Ammerländer damals geleistet. Im Rückspiel wollen die jungen Eagles an diesen Punkten ansetzen und zeigen, was sie seitdem gelernt haben.